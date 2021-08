SV 09 Arnstadt: Oberliga-Splitter

Kurznachrichten rund um den Fußball-Oberligisten SV 09 Arnstadt

Die Arnstädter präsentierten erstmals ihre schmucken schwarz-blauen Trikots mit Namensschriftzug auf dem Rücken. Das sorgte vor dem Spiel für Irritation und fünf Minuten Anstoß-Verspätung. Weil der FC An der Fahner Höhe nur seine blauen Trikots eingepackt hatten, mussten die Gäste signalgelbe Trainingsleibchen überziehen.

Zuschauerzahl

324 zahlende Zuschauer kamen gegen Fahner Höhe – nicht doch mehr? Arnstadts Geschäftsführer Dominik Schneider klärt auf. „Das liegt daran, dass bei uns alle Vereinsmitglieder kostenlos ins Stadion dürfen.“ Nicht nur die, alle Kinder bis 14 Jahren auch. Mit Sicherheit waren mehr als 400 Zuschauer beim Thüringen-Duell.

Achter Neuzugang

Der achte Neuzugang der Arnstädter im 28-Mann-Kader ist der Kanadier Stuart Klenner von der Soccer Academy geschickt, vom SV 09 intensiv getestet und nun verpflichtet. Der 20-jährige Mittelfeldmann spielte wie Mahdi Hammoud beim Victoria Highlanders FC, ist sofort spielberechtigt. Trainer Martin Hauswald: „Er hat uns im Training überzeugt, passt sehr gut zu uns.“

Ab in die Oberlausitz

Fünf Stunden Fahrzeit stehen den Arnstädtern am Samstag bevor, wenn es mit dem Bus in die Oberlausitz geht. Trainer Martin Hauswald hat auf eine Übernachtung verzichtet, wird aber auch eine längere Pause einplanen. „Da werden wir uns etwas bewegen und etwas essen. Über einen Service ist etwas bestellt, sicher etwas leichtes, vielleicht Nudeln, das werden wir noch entscheiden“, so Co-Trainer Daniel Nehrlich. 14 Uhr müssen die „Nullneuner“ fit in Neugersdorf beim Anstoß bereit stehen.