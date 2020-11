Es war das wahrscheinlich letzte Spiel des Jahres 2020 und sollte nochmals ein Spiel werden was man in guter Erinnerung behält. Jedoch fühlte es sich am Ende das 2:2 gegen Bad Frankenhausen wie eine Niederlage an.

Vor rund 150 Zuschauern tasteten sich beide zunächst ein wenig ab. Die größte Chance in den ersten zwanzig Minuten hatten jedoch die Mannen aus Bad Frankenhausen. Hier musste Vollac für den schon geschlagenen SVE Hüter Sittel auf der Linie klären. Die Partie blieb fortan kurzweilig. Dabei zog der SVE das Spiel nun immer mehr an sich und kam zu gefährlichen Situationen. Nach 25 Minuten zirkelte Wegner, mustergültig frei gespielt, das Leder am langen Pfosten vorbei. Auf der anderen Seite wurde ein Schuss von Kammlott sichere Beute von Sittel. Zehn Minuten vor dem Pausenpfiff spielte der SVE einmal mehr zu ungenau. So verpuffte die Aktion bei einer 3:1-Überzahlgelegenheit nach ungenauem Zuspiel von Syhre. Dennoch gelang noch die Führung. Wegners Rückpass von der Grundlinie fand Lehmann acht Meter vor dem Tor. Dieser verwandelte sicher zum ersten Treffer des Spieles. Fast mit dem Pausenpfiff hatte Peuker die große Chance, die Führung auszubauen. Der zweite Abschnitt begann sehr flott und munter. Erneut hatte Peuker den zweiten Treffer auf dem Fuß und gegenüber musste Sittel einen Abschluss von Auerbach parieren. Chancen im Minutentakt Fortan die beste Phase der Ehrenhainer. Fast im Minutentakt kreierte man nun Chancen. Zunächst stand Knutas frei vor Hochfeld, dann wurde ein Kopfball von Wegner großartig geklärt. Lehmann hatte aus elf Metern ebenso den zweiten Treffer für den SVE auf dem Fuß. Wie aus dem Nichts fiel das 1:1, Kammlott war zur Stelle und stellte auf Gleichstand, statt des möglichen 3:1 oder 4:1. Davon zeigte sich die Mannschaft von Trainer Jörg Böckel geschockt und verlor den Faden. Ungenauigkeiten und einfache Fehler häuften sich. Doch nach siebzig Spielminuten schien Fortuna sich auf die Seite der Ehrenhainer zu schlagen. In einer Kopie ähnlich des ersten Treffers spielte Wegner einen Rückpass auf Lehmann und dieser schob zur erneuten Führung ein. Die Heimelf spielte auf die Entscheidung. Artistisch zwang Wegner mit Fallrückzieher den Torwart der Gäste zu einer Glanzparade. Der abprallende Ball sprang Knutas zwei Meter vor dem Kasten vor die Füße, doch von seinem Fuß auch knapp am Tor vorbei. So folgte der Schock kurz vor dem Schlusspfiff. Kammlott passte auf 2:2-Torschütze Ränke. Eine Chance bot sich dennoch. Hiller schoss aus 14 Metern, doch Hochfeld sicherte mit Glanzparade dem Gast das 2:2.