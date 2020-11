SV Altengottern schießt SV Bielen mit 5:0 ab

In einer einseitigen Partie hat der SV Altengottern den SV Bielen in der Fußball-Landesklasse klar und deutlich mit 5:0 (2:0) besiegt und sich damit auf den zweiten Tabellenplatz verbessert. Dabei hatten die Bielener durch Keven Balls Schuss die erste Aktion (3.), doch nach einer verhaltenen Anfangsphase wurden die Platzherren druckvoller.

Und hatten mit Daniel Trübenbach den Unterschiedsspieler in den eigenen Reihen. Nach einem dynamischen Solo an vier Gegenspielern vorbei wurde er im Strafraum zu Fall gebracht. Pawel Kulczyk versenkte den fälligen Elfer zum 1:0 (17.).

Lungershausen steht im Mittelpunkt

Auf der anderen Seite musste Altengotterns Keeper Damian Zamiar nur einmal ernsthaft eingreifen, spektakulär kratzte er den Freistoßhammer von Ball aus dem Winkel (20.). Ansonsten stand nur sein Gegenüber Danny Lungershausen im Mittelpunkt.

Machtlos war er gegen die Klasseaktion von Daniel Galach, dessen 20-Meter-Schuss unter der Latte zum 2:0 einschlug (33.). Damit begnügte sich das Team von Trainer Marcus Czeromin im ersten Abschnitt. „Bei meiner Mannschaft ging nach vorn zu wenig, da fehlte die Durchschlagskraft“, haderte Bielens Coach Nico Kaspersky im Nachgang.

Die Überlegenheit der Männer vom Kanal wurde nach der Pause noch deutlicher. Die Deckung der Gäste hatte mit der vielseitigen Spielweise ihre Probleme, zu viele Einzelkönner der Gastgeber waren nicht zu kontrollieren. Etwa Kapitän Kulczyk mit seinen millimetergenauen Seitenwechseln, der sehr agile und stets torgefährliche Galach oder Sebastian Szymura, der das 3:0 markierte (66.) – mit diesen Spielern wirkte Bielen überfordert.

Trübenbach krönt seinen Klasse-Auftritt

„Uns war vorher klar, dass Altengottern mit den Voraussetzungen nicht unsere Kragenweite ist. Trotzdem war ich froh, dass wir noch mal spielen durften“, resümierte Kaspersky. Altengotterns Tom Fränkel hatte zuvor Pech, dass sein abgefälschter Schuss an die Latte klatschte (65.).

So war es in der Schlussphase wieder Daniel Trübenbach, der seinen Klasse-Auftritt mit zwei Treffern krönte und für den 5:0-Kantersieg sorgte (69./80.). Mit nun acht Saisontreffern überholte er Bielens Goalgetter Ball , führt nun die Torschützenliste der Landesklassen-Staffel 2 an.

Der Mann des Tages „ist für mich kein Landesklassen-Spieler, der müsste ein oder zwei Spielklassen höher spielen“, sagte der Gästetrainer anerkennend.

Alterngotterns Coach Marcus Czeromin war mit der gezeigten Leistung „sehr zufrieden. Wir waren auf ein Kampfspiel eingestellt, das wurde es dank unserer Überlegenheit nicht. Die Mannschaft wächst immer besser zusammen“.

Nach der 0:2-Auftaktpleite gegen Spitzenreiter Büßleben war es bereits der fünfte Punktspielerfolg ohne Gegentor in Serie.