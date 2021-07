SV Blau-Gelb Ehrenberg gewinnt Radball-Turnier in Langenleuba-Niederhain

Langenleuba-Niederhain. Bei einem Radball-Einladungsturnier waren insgesamt zwölf Mannschaften am Start. Der SV Blau-Gelb Ehrenberg gewinnt Pokal in der U17/U19.

Endlich wieder Radballwettkämpfe, freute es die zwölf teilnehmenden Mannschaften, Trainer, Betreuer und Organisatoren des Einladungsturniers des SV Langenleuba-Niederhain 1949. „Es sind die ersten Wettkämpfe wieder hier in der Niederhainer Schulsporthalle seit Oktober letzten Jahres“, freute es nicht nur SV 1949-Radballabteilungsleiter Karl-Heinz Heilmann, wie auch die Trainer und Aktiven selbst.

„Dieses Turnier sollte auch gleichzeitig als Vorbereitung auf die Thüringer Nachwuchslandesmeisterschaften U 11 bis U 19 dienen, die ebenfalls hier ausgetragen werden“, erfährt man TRSV-Radballkoordinator Karsten Olbrich.

OTG Gera, SG Langenwolschendorf, RSV Stadtilm, SG Stotternheim haben ihre Nennungen abgegeben, der SV Blau-Gelb Ehrenberg und der SV 1949 als Gastgeber ergänzen das Teilnehmerfeld.

„Für uns Niederhainer durchaus eine erneute Herausforderung von den Morgenstunden bis in den späten Nachmittag hinein, aber wir können zwei Spielflächen gleichzeitig nutzen und erhalten in bewährter Weise auch Unterstützung der teilnehmenden Vereine“, weiß Trainer Marcel Taube.

Indes treibt Karsten Olbrich auch die Digitalisierung und Vernetzung der Vereinsarbeit bzw. mit anderen Vereinen und des TRSV (Thüringer Radsportverband) weiter voran: „Wir sind bereits ein gutes Stück vorangekommen, möglich auch durch verschiedene Fördermöglichkeiten.“ Ein weiterer (positiver) Aspekt betrifft die Vereinsarbeit des SV Langenleuba-Niederhain 1949.

Die Niederhainer kooperieren seit etlichen Jahren nun schon mit dem RV Wanderer Chursdorf (Sachsen). „Die sportliche Zusammenarbeit ergab sich seinerzeit, weil den Chursdorfern plötzlich keine eigene Trainings- und Wettkampfstätte infolge Schließung der dortigen Sporthalle mehr zur Verfügung stand und man sich von etlichen Wettkämpfen her kannte“, so Karl-Heinz Heilmann.

„Die Chemie stimmt und wir fühlen uns wohl bei den Ostthüringern, so dass unsere Aktiven im TRSV-Spielbetrieb längst fest integriert sind“, sagt der „Ex-Chursdorfer“ Jan Mehnert, Verbandsligaspieler (mit Franz Mehnert) und Trainer in Personalunion. Derweil hat sich der dem Radsport verbundene RV Chursdorf aus dem sächsischen Vereinsregister abgemeldet und die noch verbliebenen Mitglieder haben sich ebenfalls dem SV 1949 angeschlossen.

Sportlich stand das Turnier auf gutem Niveau. Neben Blau-Gelb Ehrenberg und Gastgeber SV 1949 reisten Vereine aus Tollwitz, Reideburg, Sangerhausen und Zscherben (alle Sachsen-Anhalt) an, wobei sich die Ehrenberger Paul Etzold/Elias Seitz (U 19/13 Punkte/26 Tore) in der U 17/U 19 durchsetzten, vor Sangerhausen (U 17) und Niederhains Erste, Paul Seifert/Tobias Hanisch/U 17/9 P./ 20:6 T.). Milo Pitzschel/John Dornburg (SV 1949 II/U 17) wurden Sechste.

Im Turnier der U 13/U 15 setzte sich eine U-15-Mannschaft vor der U 13 durch. Tollwitz I gewann vor den Niederhainern Carl Mehnert/Leonie Reinicke (U 13/12/20:7) und den Ehrenbergern Ben Etzold/Pepe Lerchner (10/11:7). Ziel für den SV Langenleuba-Niederhain 1949 als auch für den SV Blau-Gelb Ehrenberg ist zumindest eine Mannschaft ins Viertelfinale zur deutschen Meisterschaft zu bringen. „Wobei die Teilnahme an der Endrunde am 13. und 14. November in Filderstadt in Baden-Württemberg natürlich einen Traum wahr werden ließ“, schmunzelt Abteilungsleiter Heilmann.

Erinnerungen werden wach: Marco Kastner und Michael Petzold gewannen 1997 den nationalen Titel bei den Schülern B.