SV Eckardtshausen begrüßt Rückkehrer

Eckardtshausen. Nun ist es offiziell: Julian Schmidt wechselt nach eineinhalbjährigem Engagement beim FC Eisenach zurück zu Fußball-Kreisligist SV 49 Eckardtshausen.

In seiner Zeit bei den Wartburgstädtern, in der der dribbelstarke Offensivspieler 2019/20 gemeinsam mit den ebenfalls aus Eckardtshausen gekommenen Jonas und Niklas Wiesner kickte, kam er auf insgesamt 16 Pflichtspieleinsätze. Bei seinem ersten Testspiel in Struth und im Aufeinandertreffen mit dem VfL Meiningen trug sich Schmidt dabei jeweils einmal in die Torschützenliste ein. Während der Vorbereitung auf die Saison 2020/21 erlitt er in einem Testspiel eine Verletzung und konnte im Herbst nicht mehr für den FCE auflaufen.

Eckardtshausens Spieler und Verantwortliche freuen sich über Schmidts Rückkehr, wohlwissend, dass er das Team verstärkt. Schließlich war "Juli", wie ihn die Kicker vom Geißrain nennen, von 2015 bis 2019 bereits ein Eckardtshäuser Aktivposten, der in 86 Einsätzen 16 Tore erzielte und 14 vorbereitete. Sein alter und neuer Verein überwintert in der Kreisliga Staffel 3 mit 16 Punkten aus sieben Partien aussichtsreich auf Rang zwei, während Eisenach in der Landesklasse Staffel 3 als aktueller Tabellenfünfzehnter (drei Punkte) um den Ligaerhalt bangen muss.