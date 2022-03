SV GutsMuths Jena: Noch zwei Spiele auf Abschiedstournee

Jena. In den abschließenden beiden Heimspielen gegen den 1. BC Saarbrücken-Bischmisheim und den SV Fun-Ball Dortelweil sind die Thüringer chancenlos

Erhobenen Hauptes, aber am Ende chancenlos hat sich der SV GutsMuths Jena am Wochenende von seinen Heimfans aus der Badminton-Bundesliga verabschiedet. Dabei bekamen die Jenaer Anhänger am Samstag mit dem 1. BC Saarbrücken-Bischmisheim und dem SV Fun-Ball Dortelweil am Sonntag noch einmal zwei absolute Top-Teams aus dem deutschen Oberhaus präsentiert, die beide auch im Kampf um die deutsche Meisterschaft ein gehöriges Wörtchen mitreden werden.

Ihre Jenaer Badminton-Asse hatten den Spitzenmannschaften allerdings erwartungsgemäß wenig entgegenzusetzen, mussten das Feld zweimal 0:7 geschlagen verlassen.

„Es waren trotzdem coole Spiele“, sagte Mannschaftskapitän Lennart Notni. Schließlich treten die Saalestädter nicht alle Tage gegen den amtierenden deutschen Meister im Einzel, Kai Schäfer, der für Dortelweil auflief, an. Und ausgerechnet gegen ihn, allerdings im zweiten Herren-Doppel, gelang der größte Achtungserfolg mit dem einzigen Satzgewinn der Jenaer.

Die Freude bei den Hausherren war umso größer, weil diesmal an der Seite des erfahrenen Johann Höflitz Talent Calvin Kreft stand, der sich so bei seinem Bundesliga-Debüt stark präsentieren konnte und in der nächsten Saison für die 2. Bundesliga eingeplant ist.

Eine Klasse tiefer rechnen sich die Jenaer dann wieder mehr aus. Allerdings müssen sie künftig auf Pit Hofmann und Annika Schreiber verzichten, die zum letzten Mal für die Saalestädter aufschlugen und wieder in ihre sächsische Heimat wechseln. Sie werden dem SV GutsMuths auch schon in den abschließenden Saisonspielen, die die Bundesliga-Abschiedstournee der Thüringer beschließen, in Neuhausen-Nymphenburg (19. März) und Schorndorf (20. März) fehlen.