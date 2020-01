Wieder mit an Bord: Martin Vulic (Mitte), der drei Tore gegen Behringen/Sonneborn in der Endphase erzielte.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

SV Hermsdorf: So ein bisschen larifari

Gewonnen, nicht geglänzt, aber souverän gewonnen – auf diese stimmige Formel bringt es Mario Kühne am Sonnabend, wenn man ihn auf die Auswärtspartie des SV Hermsdorf in Behringen-Sonneborn anspricht. Dort siegten die Kreuzritter aus dem Saale-Holzland-Kreis letztlich mit 29:19. Entsprechend losgelöst war die Stimmung im Bus, als denn das Team aus dem Saale-Holzland-Kreis samt Entourage wieder gen Hermsdorf aufbrach.

Kühne wirkte zwar zufrieden, vermied es aber, in Jubeltiraden auszubrechen. Vielmehr wusste der SVH-Coach den Sieg seines Teams einzuordnen. „Behringen-Sonneborn plagten Verletzungssorgen, sodass vier A-Jugendliche in das Geschehen eingreifen mussten. Dennoch haben wir sehr viele Chancen einfach nicht genutzt, haben oftmals sehr inkonsequent gespielt, so ein bisschen larifari“, resümierte der Trainer, der keinen Hehl daraus macht, dass ihn besagtes Agieren seiner Mannen auch etwas geärgert habe. Da gebe es noch das eine oder andere im Nachgang aufzuarbeiten. So war beispielsweise Oleksandr Petrov mit sieben Treffern der erfolgreichste Torschütze in den Reihen der Hermsdorfer, doch Kühne lobte den Ukrainer deswegen nicht über den Klee. Im Gegenteil: „Er hat dennoch viele Fehler gemacht“, hält der Coach kritisch fest, betont jedoch auch, dass Petrov bei weitem nicht der einzige SVH-Protagonist gewesen sei, dem es so erging. Nichtsdestotrotz, das Ergebnis sei im Großen und Ganzen gut. „Wir sind einfach nur froh, dass wir dort gewonnen haben“, sagte Kühne, der damit auch auf den Umstand verwies, dass in der Halle in Behringen nicht auf Harz zurückgegriffen werden darf. Die Schmach von Goldbach und so.

Voll des Lobes sprach der Trainer indes, wenn man ihn auf das erfolgreiche Abschneiden von Paul Götze ansprach. Der Neo-Kreuzritter erzielte sechs Tore. „Er hat ein starkes Spiel gemacht“, betonte Kühne. An Bord war außerdem der wieder genesene Martin Vulic, der in der Endphase der Begegnung in das Geschehen eingreifen durfte – und prompt drei Tore erzielte. „Das war ein gelungenes Comeback, er hatte gute Aktionen. Wenn er so weitermacht, kann er für uns noch ganz wertvoll werden.“

Nach gut zehn Minuten konnten sich die Gäste so nach und nach absetzen, führten in der 26. Minute sogar mit beachtlichen sieben Toren (14:7), doch bis zur Halbzeit konnte Behringen/Sonneborn den Rückstand auf vier Treffer verkürzen (10:14). Nach gut zehn Minuten im zweiten Akt war dann jedoch absehbar, dass Hermsdorf mit großer Wahrscheinlichkeit die Heimreise als Sieger antreten wird, führte das Team von Mario Kühne doch in der 42. Spielminute mit neun Toren (21:12).

Für Felix Reis besaß der Auswärtstrip gen Wartburg-Kreis indes ein gewisses Geschmäckle, musste er doch nach fünf Minuten mit Magen-Darm-Problemen ausgewechselt werden. Zwar wurde er in der 45. Minute noch einmal von seinem Trainer in das Spielgeschehen geworfen, doch für die sprunggewaltige Tormaschine der Hermsdorfer war dieser Spieltag letztlich von durch und durch gebrauchter Natur, schließlich konnt er kein Tor erzielen. Doch wer trifft schon, wenn er Magen-Darm hat. Da will man lieber ganz woanders sein.