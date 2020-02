SV Hermsdorf trifft auf LSV Ziegelheim: Äußerst unbequem

Es sei ein ruhiger Abend für ihn gewesen. Er sei nicht mehr alt geworden, habe sich beizeiten niedergelegt. „Ich habe alles sacken lassen, habe noch ein wenig den Moment genossen, mehr aber auch nicht“, antwortete Mario Kühne, wenn man ihn auf die Stunden nach der Partie gegen den Sonneberger HV am vergangenen Sonnabend fragt.

Wenn der Trainer des SV Hermsdorf über jene Stunden sinniert, wirkt er sehr gelassen, kommt so ein bisschen in Watte gepackt um die Ecke. Dergleichen legt er jedoch umgehend ab, wenn er auf das Training die Woche über zu sprechen kommt. „Das war einfach nur bescheiden“, resümierte Kühne. Die Grippewelle wüte derzeit auch in den Reihen der Kreuzritter, sodass bei so mancher Einheit lediglich sechs SVH-Protagonisten zugegen waren. Hinter dem Einsatz von Spielern wie Hannes Rudolph, Fritz Reis, Martin Vulic oder Oleksandr Petrov steht ein Fragezeichen, wenn denn die Handballer aus dem Saale-Holzland-Kreis am Sonnabend ab 17.30 Uhr auf den LSV Ziegelheim treffen.

Und nur weil der Gastgeber aus dem Altenburger Land derzeit auf Tabellenplatz 13 der Liga rangiert, dürfe man ihn auf gar keinen Fall unterschätzen. „Ziegelheim lebt vom Enthusiasmus, wenn du dir dort die kleinste Schwäche erlaubst, kannst du da ganz schnell untergehen. Zu Hause können sie jede Mannschaft schlagen. Sie sind äußerst unbequem“, warnt Kühne, der dann auch daran erinnert, dass sich Teams wie Ronneburg, Mühlhausen oder gar Sonneberg gegen eben Ziegelheim sehr schwer getan hätten. „Der Sieg über Sonneberg war natürlich sehr schön, doch wir können uns nichts dafür kaufen, wenn wir nicht auch die anderen Spiele gewinnen. Das muss uns allen bewusst sein“, mahnt Kühne.

Ach ja, was seine Spieler nach jener denkwürdigender Partie gegen Sonneberg unternommen haben, wolle er gar nicht wissen. „Die sind alle alt genug“, sagte Mario Kühne.