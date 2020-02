Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

SV Jena-Zwätzen: Die ästhetische Dimension des Fußballs

Daniel Sander zog von dannen, reichlich bepackt mit allerlei Fußball-Schnick-Schnack. Hütchen und dergleichen. Was man halt so zur Vorbereitung auf ein Spiel benötigt. Doch der Trainer von Jena-Zwätzen wirkte etwas missmutig, als er denn am Mittwochabend im Eisenberger Schortental zu seinem Auto aufbrach. Dass der Coach etwas enerviert daherkam, war naturgemäß dem Spielausgang geschuldet, schließlich hatten seine Kicker gegen jene aus Eisenberg mit 3:10 verloren – und das war dann halt auch für die oftmals geschundene Trainerseele eines Daniel Sander eine Idee zu hoch. Auch wenn die Eisenberger eine Liga höher als die Jenaer Nordlichter spielen, auch wenn die Hausherren bereits seit gut vier Wochen wieder im kickenden Saft stehen, während Sanders Männer just an jenem Tag ihr erstes Testspiel absolvierten, und auch vor dem Hintergrund, dass es einfach nur bitterkalt im Schortental nach 20 Uhr war – zehn Gegentore waren einfach zu viel, davon einige nach Standards.

Nein, zum Spiel selbst wolle er keine Worte verlieren, monierte Sander. Gesprächiger wurde der Zwätzen-Coach indes, als er noch einmal die Hinrunde in der Landesklasse – bei einer Zigarette – Revue geschehen lassen. Da musste man Sander, der schon zur Halbzeitpause beim Stand von 7:2 für Eisenberg andeutete, dass er diesbezüglich schon den Kanal voll habe, nicht zweimal bitten, zumal man ja auf Tabellenplatz drei überwinterte. Doch gab es da nicht dieses eine Spiel in der Hinrunde, welches noch hartnäckig nachwirken sollte? Daniel Sander weiß ad hoc, welche Partie gemeint ist: jenes gegen Blau-Weiß Neustadt Ende September 2019. „Das war einfach nur fies. Das kannten wir bis dato nicht. Wir lagen mit 3:1 zur Pause in Führung und haben letztlich 3:4 in Neustadt verloren. Das tat schon weh“, resümiert der Trainer, der auch davon berichtet, dass er und Co-Trainer Marcel Rögner diese glückliche Niederlage mit ihren Spielerin intensiv ausgewertet hätten. „Wir wollten einfach in Erfahrung bringen, wie sie die Partie erlebt und auch verarbeitet haben“, berichtet Sander, der dann noch ein wenig darüber sinniert, wo sein Team hätte stehen können, wenn man denn gegen Neustadt gewonnen hätte. Nichtsdestotrotz, natürlich ist man im Norden Jenas mit der Hinrunde sehr zufrieden. Ja, man habe laut Sander die Erwartungen durchaus übertroffen. Oberste Priorität genießt beim Trainer jedoch nicht der reine Sieg, für Sander spielt auch die ästhetische Dimension des Dargebotenen eine elementare Rolle. „Lieber 5:3 oder 4:2 als 1:0, mauern kann jeder. Wir wollen nicht allein von den Fehlern des Gegners profitieren.“ Doch nicht nur in Sachen Sieg und spielerischer Ästhetik zeigt sich der Coach zufrieden, auch die Mischung aus jungen Spielern, welche aus dem eigenen Nachwuchs stammen, und alten Zwätzen-Haudegen habe sich bewährt. „Die Stimmung ist super. Wir sind sehr zufrieden und genießen das auch“, sagt Sander. Zu besagten jungen Zwätzen-Protagonisten gehören Leon Kettwig, Arthur Stark, Ben Ritter, Jan-Lukas Bernewitz oder Lukas Best, der von Grün-Weiß Stadtroda kam. Dazu gesellen sich die Routiniers wie Stefan Unger, Markus Strobel, Erik Tauch, Oliver Lange, Sören Engmann oder eben Felix Hentrich. Für die Rückrunde in der Landesklasse wünscht sich Daniel Sander lediglich, dass sein Team weiterhin ansehnlichen und natürlich auch erfolgreichen Fußball zelebriert – insbesondere in den heimischen Gefilden, denn da ist man immer noch ungeschlagen. „Das wäre wirklich geil, wenn das so bleiben würde“, sagt Sander, wohlwissend, dass es ein schwieriges Unterfangen sein wird, die Festung „Zwätzen“ permanent zu halten.