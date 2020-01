Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

SV Wernburg setzt auf Abteilung Attacke

Vier Wochen Pause sind genug. Knapp einen Monat nach dem letzten Punktspiel geht für die Kegler des SV Wernburg der Kampf um den Aufstieg in die 1. Bundesliga weiter. Dabei kann und darf der morgige Gegner Blau-Weiß Deutzen – bei allem Respekt – kein Stolperstein werden. Die Sachsen haben als Tabellenachter zwar Anschluss an das vordere Mittelfeld, gepunktet wurde aber ausschließlich zuhause. In fünf Auswärtsspielen gelangen hingegen gerade einmal sieben Mannschaftspunkte.

„Alles andere als ein Sieg steht nicht zur Debatte. Wir wollen alle noch ausstehenden Heimspiele gewinnen“, untermauert SVW-Trainer Manuel Hopfe die Ausgangslage vor der ersten Partie des Jahres. Zudem kündigt er taktische Änderungen an, um die Begegnung möglichst frühzeitig zu entscheiden. „Die Aufstellung wird in den ersten beiden Paaren noch etwas druckvoller als sonst sein.“ Gut möglich, dass damit Alexander Conrad – sonst die Bank im Schlussdrittel – nach vorne rückt.

Maak bekommt Spielpraxis in der Zweiten

Verzichten wird Hopfe in jedem Fall auf die Dienste von Andrej Maak, der zuletzt im Oktober zum Einsatz kam und in der zweiten Mannschaft Spielpraxis bekommen soll. „Dafür stehen mit Jan Käding und Michael Becher zwei heimstarke Ersatzleute aus der zweiten und dritten Mannschaft zur Verfügung. Darüber hinaus sind alle Stammspieler an Bord und hochmotiviert für das erste Heimspiel des Jahres“, so Hopfe. Anwurf des Zweitliga-Spiels auf der Wernburger Kegelbahn ist am Sonnabend um 12 Uhr.