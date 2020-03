SV Wüstheuterode atmet nach wichtigem Sieg auf

Die Erleichterung war groß, die Freude auch: Der SV Germania Wüstheuterode hat in der Fußball-Landesklasse den nächsten wichtigen Sieg gefeiert. Eine Woche nach dem 2:1 beim TSV Motor Gispersleben bezwangen die Wüstheuteröder nun zu Hause den Drittletzten SV Bielen mit 3:1 (2:1).

Die Hausherren, die nach der gelb-roten Karte für Kapitän Steffen Thunert (69.) bis in die Nachspielzeit hinein mit einem Mann weniger auskommen mussten (bis auch Bielens Daniel Tetzel Gelb-Rot sah), verdienten sich den Erfolg nach frühem Rückstand durch unermüdlichen Einsatz und enorme körperliche Präsenz. „Wir wussten, dass es ein Kampfspiel werden würde“, erklärte Germanias Trainer André Thüne.

Ball bringt Bielen früh in Führung

Bielens Keven Ball hatte die Gäste schon in der zwölften Minute per an ihm verursachten Foulelfmeter in Front gebracht. Wüstheuterodes Keeper Tobias Bolle sah bei dessen Entstehung nicht gut aus, ließ den Ball fallen, so dass Thunert nichts anderes übrig blieb, als Ball regelwidrig in die Parade zu fahren.

Anschließend waren die Hausherren, deren vermeintliche Führung in der dritten Minute wegen Abseits zurückgepfiffen wurde jedoch tonangebend. Es blieb Martin Gastrock-Mey vorbehalten, das Duell innerhalb von nur fünf Minuten zugunsten der Germania zu drehen. Zuerst traf der Torjäger nach Kopfballverlängerung von halblinks mit links ins lange Eck (31.), dann drückte er eine feine Außenristvorlage von Ricardo Fromm zum 2:1 über die Linie (36.).

In der zweiten Halbzeit sahen die 105 Zuschauer viele harte Zweikämpfe, große Hektik und einige Fouls, die von Referee Daniel Martjuschew (Gotha) oft mit gelben Karten geahndet wurden. Als Bielen in der Nachspielzeit bei eigenem Eckball alles nach vorne warf, konterte Wüstheuterode: Der eingewechselte Felix Baumann bediente Connor Flieger, der zur Entscheidung ins leere Tor einschob (90.+3). „Uns hat die Aggressivität, die der Gegner hatte, gefehlt“, bekannte Bielens Co-Trainer Sören Stenzel.