Tabarzer Dennis Schade gibt das Amt weiter

Abseits der ruhenden Tische hat beim Tischtennis-Thüringenligisten Tabarzer SV ein kleines Stühlerücken eingesetzt. So gibt der langjährige Kapitän und Mannschaftsleiter Dennis Schade sein Amt an Armen Torosjan weiter. „Ich habe das vor allem gemacht, um ein wenig Entlastung zu schaffen. Mir ist die Entscheidung nicht so schwer gefallen. Es gibt ja bei uns genug Spieler, die gut vernetzt sind, und die Aufgaben als Mannschaftsleiter halten sich ja auch in Grenzen“, sagt Schade.

