Unstrut-Hainich-Kreis. Primus Bad Tennstedt scheint in der Fußball-Kreisliga nicht aufzuhalten zu sein. Auch in Ammern setzte sich der Spitzenreiter durch.

In der Fußball-Kreisliga Unstrut-Hainich ist vor der Corona-bedingten Zwangspause alles beim Alten geblieben. Spitzenreiter Bad Tennstedt ließ sich beim 4:2-Auswärtserfolg in Ammern nicht ins Bockshorn jagen, landete den siebten Sieg in Serie.