Gräfinau-Angstedt In der Kegel-Thüringenliga der 120-Wurf Frauen siegt die SG Jena mit 6:2 bei der SG Ilmtal in Gräfinau-Angstedt

In der Kegel-Thüringenliga der Frauen zeigte die SG Jena mit einem 6:2-Sieg (3205:3133) bei der SG Ilmtal, dass sie zurecht unbesiegt an der Tabellenspitze der 120-Wurf-Liga stehen. Die Gastgeberinnen mussten auf mehrere Stammspielerinnen verzichten, wehrten sich tapfer und gingen nach dem zweiten Paar sogar in Führung.

In Durchgang eins wechselten die Ilmtaler Damen wie ihre Gegnerinnen. So kam Sylvia Rosenberg für Sarah Muth-Fuchs. Die Partie gegen Geyer/Kliche ging durch 1:3 Sätze trotz der besseren Holzzahl von 494:492 verloren. Auch Kerstin Siegfried unterlag Zacharias 1:3 (517:569), konnte nur ihren Auftaktsatz gewinnen. Im Mittelpaar drehten Vreni Leffler nach 2:2 mit 535:519 Holz und Anne Reinhardt-Sorg mit plus 61 Holz und 3:1 Sätzen (572:511) das Spiel zugunsten der Gastgeberinnen. Doch im Schlusspaar hatten die Jenaerinnen etwas mehr zuzusetzen. Anne Henkel erwischte in 1:3 Sätzen und mit nur 471:525 Holz nicht ihren Tag, verlor genau wie Heike Reinhardt (1:3 und 544:589 Holz), diese allerdings gegen die Jenas Tagesbeste Paeschke.