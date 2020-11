Was für ein feuriges Derby vor dem nun anstehenden neuerlichen Corona-Lockdown in der Fußball-Kreisoberliga. Dank zweier spitzbübischer Tore von Thomas Langguth sicherte der FSV Großbreitenbach/Neustadt im Nachbarschaftsduell gegen den SV 1911 Gehren beide Punkte und für lange Zeit die Tabellenführung.

Bei misslichen acht Grad Celsius war das Spiel vor 200 Zuschauern ein typisches Derby: In der die Spannung kaum zu überbieten war, mehr gekämpft als gespielt wurde sehr ruppig und von viel Gebrüll auf und neben dem Platz geprägt. Der 31-jährige FSV-Torjäger Langguth, hatte seinen großen Tag. Erst traf er nach Glatz-Pass aus Nahdistanz Gehrens Keeper Bergmann durch die Hosenträger (30.), dann rettete er in der ruppigen zweiten Hälfte seinem Team den Sieg. Nach einem Stolze-Freistoß-Heber an den Elfmeterpunkt setzte er den Ball bedrängt mit dem Rücken zum Tor per Hacke ins entlegene linke Eck (65.). Langguth happy: „Ich habe die Lücke dort vermutet, es einfach versucht.“ Gehrens Coach Sven Johren nahm ihm das so nicht ganz ab. „Ich glaube er wollte den Ball eher abgeben. Ein Torschuss sollte das nie und nimmer werden.“

Der Großbreitenbacher Sven Lutz (r.) klärt vor dem Gehrener Maik Bauer. Das Nachbarschaftsduell gewann der Spitzenreiter 2:1. Foto: René Röder

Am Ende hätte Johren gern mit seinem Team wenigstens einen Punkt mitgenommen. „Auch ein 2:2 war zum Schluss noch möglich. „Aber so ist das im Fußball, man muss auch das Tor treffen.“

Vor der Pause hatten die ohnehin personell gebeutelten Großbreitenbacher Pech. Schon nach zehn Minuten fiel Ideengeber Gunnar Betz nach einer Zerrung aus. Nach der Führung hätte Stolze mit einem fulminanten Lattenknaller für den Spitzenreiter beruhigender ausbauen können (38.). Großbreitenbach bestimmte zunächst auch nach der Pause das Geschehen, bis rechts Gehrens Christian Haustein durchlief, den Ball vor dem heranstürmenden und ihn umreißenden Keeper Uthe zum Ausgleich ins Tor schlenzte (57.). Uthe hatte Glück, dass er da nur die gelbe Karte sah. Fortan wurde es richtig ruppig, aber schnell konnte Langguth die Gastgeber wieder auf 2:1 in Führung bringen (65.).

Es folgte ein mitreißender Schlagabtausch. Glatz scheiterte erst nach einem Wahnsinnssolo, an Keeper Bergmann (68.), der dann auch nach Glatz-Eingabe Stolzes Heber wegboxte (70.). Fast im Gegenzug säbelte Björn Betz an der rechten Eckfahne Thiel um – Gelb-Rot (71.). Gehrens Powerplay blieb glücklos. Nur bei Mantheys Kopfball war es knapp (87.). In der dritten Nachspielminute kam auch der Spitzenreiter noch zu einem Riesen. Teubner setzte die Kugel nach Stolze-Pass hart bedrängt von Bergmann und Koch, von der Strafraumkante haarscharf links am langen Eck vorbei. Dann war das Spiel aus und die Spitzenposition für Großbreitenbach gesichert.

Goalgetter: Thomas Langguth (Großbreitenbach). Foto: René Röder

FSV-Trainer Marco Seifert rechnet nun mit einer längeren Pause. „Ich glaube nicht, dass noch in diesem Jahr wieder gespielt werden kann, auch bei März oder April bin ich mir da nicht sicher.“ Wie viele andere auch, befürchtet Seiffert, dass die Saison annulliert werden muss. „Unabhängig davon was der Winter bringt, wären so viele Spiele gar nicht mehr aufzuholen“, so Seifert. Selbst Gäste-Trainer Sven Johren rechnet nicht mehr wirklich mit einer Saisonfortsetzung. „Wir müssen damit rechnen. Vielleicht werden Pflichtfreundschaftsspiele im Frühjahr möglich. Jetzt müssen wir erst einmal gut ins neue Jahr kommen.“

Trübe Aussichten, nicht zuletzt, weil ab Montag alle Trainingsmöglichkeiten völlig zum Erliegen kommen – zumindest für einen Monat. Dann müsste sich komplett neu vorbereitet werden. Vielleicht ist Großbreitenbach so doch schon jetzt wertloser Gewinner einer nicht fortsetzbaren Saison, also der „Abbruchmeister 2020“.