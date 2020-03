Tätlichkeit überschattet Kreisligaspiel in Berka

Über die couragierte Leistung der Berkaer Kicker, die Kreisliga-Spitzenreiter FC Eisenach am Rande eines Ausrutschers hatten, redete nach dem Rückrundenauftakt kaum einer der Beteiligten. Das Spiel beim SV Hainich wurde von einer rüden Tätlichkeit überschattet.

Kurz nach dem Eisenacher Treffer zum 2:3 (Aubel) brannten Abwehrspieler André H. die Sicherungen durch. Bei einem Gerangel verpasste er FC-Spielertrainer Guido Kehr (76.) eine Kopfnuss, so dass der in dieser Szene besonnen gebliebene Eisenacher mit einer Platzwunde am Kopf ausgewechselt werden musste. Schiedsrichter Max Graf zeigte dem Berkaer zwangsläufig Rot.

Von Anfang an war viel Gift im Spiel. Auf dem Platz und daneben gab es immer wieder verbale Gefechte. Ein Berkaer sprach von Beschimpfungen aus dem Eisenacher Lager und bezeichnete das Auftreten der Gäste als provokant. „Ich möchte mich, sollte es so sein, für Beleidigungen entschuldigen“, antwortete FCE-Vereinschef Daniel Rudloff auf der FCE-Facebookseite auf den Vorwurf. Er war nicht vor Ort, stellte aber klar. Nichts und rein gar nichts rechtfertige so eine Reaktion, die einen Gegenspieler verletze.

Zum Spielgeschehen: Die Gastgeber hielten über lange Zeit kampfstark dagegen. „Für uns war mehr drin, aber die Glücklicheren haben gewonnen“, haderte Hainich-Trainer Thomas Brückmann. Belege für ein ausgeglichenes Spiel seien auch die drei Pfostentreffer der Gastgeber von Florian Schmidt, Christoph Daut und Ronny Fischer gewesen.

Eisenach ging mit der ersten Chance in Front, als Steven Aubel eine Vorlage von Paul Fischer verwertete (27.). Unmittelbar nach Wiederbeginn erhöhte Robert Fischer per sattem 20-Meter-Schuss (48.). Aus Sicht von Brückmann waren die beiden Gegentreffer „Geschenke“ gewesen. Doch Berka schlug zurück. Ein Schrägschuss von Florian Schmidt (53.) und eine Kopfball vom späteren Rotsünder (61.) sorgten fürs 2:2.