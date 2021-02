Tagebuch (6): Jubel aus der Konserve

Not macht erfinderisch. Erstmals sind bei einer Biathlon-Weltmeisterschaft keine Zuschauer erlaubt. Um doch so etwas wie WM-Atmosphäre auf der Pokljuka zu erzeugen, helfen die slowenischen Organisatoren mit moderner Technik ein klein wenig nach. Fans aus aller Welt grüßen von der farbenfrohen Videowand am Rande der Start- und Zielgeraden.

Wer will, kann sich sogar live aus dem heimischen Wohnzimmer zuschalten lassen und seine Botschaft loswerden. Da werden die Hände über dem Kopf zusammenschlagen, lustige Jubeltänze aufgeführt oder dem Lieblingsathleten Kusshände zugeworfen. Eine schöne Idee, die den Sportlern Beistand von zu Hause suggerieren soll.

Für Unterstützung vor Ort sorgen derweil Bojan und Zyga. Der eine heizt den Aktiven über das Stadionmikro ein und moderiert die Rennen, als seien die Besuchertribünen tatsächlich aufgebaut und mit 10.000 Fans gefüllt. Der andere hat immer eine Hand am Mischpult und erzeugt Jubel auf Knopfdruck. Das führte in den ersten WM-Tagen zu kleineren Irritationen. Auch Erik Lesser schaute sich zunächst fragend um – überrascht von der Stimmung aus der Konserve. Aber mittlerweile genießen die Athleten dieses vertraute Geräusch.

Schweißtreibend wird es für Zyga allerdings, wenn der Andrang am Schießstand groß ist. Dann muss er, so gut es geht, von seiner Kabine aus die die Übersicht behalten und im richtigen Moment den Knopf drücken. Jedem Treffer folgt prompt das unverkennbare „Hey“ aus unzähligen Kehlen.

Weil sie die WM-Starter aber nur anspornen wollen, bleiben Fehlschüsse gänzlich unberücksichtigt. Dann herrscht Stille. Eine Taste für das berüchtigte „Oh“ gibt es nicht.