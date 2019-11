Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Tanna siegt zu Hause, Triptis schießt auswärts vier Tore

SG SV Grün-Weiß Tanna – SV 1990 Ebersdorf 3:1 (1:1)

Das Beste aus Tannaer Sicht waren die drei Punkte, die sie sich erst in den letzten Spielzügen sicherten. Ansonsten bekleckerten sich die Grün-Weißen nicht mit Ruhm und blieben spielerisch vieles schuldig. So sprach auch Trainer Frank Heinisch von einem glücklichen Sieg. „Wir haben uns das Leben selbst schwer gemacht, da wir die Zweikämpfe nicht annehmen und nicht führen wollten. Am Ende müssen wir froh sein, das wir in der 2. Halbzeit kein Gegentor bekommen.“ Sein Gegenüber, Rico Thiel, zog folgendes Fazit: „Tanna hatte zwar die reifere Spielanlage, wir hätten aber ein Unentschieden verdient gehabt. Mit der Verletzung von Ruckert haben wir im Mittelfeld keinen Zugriff mehr bekommen. Dennoch haben wir die Chance auf das 2:1 liegenlassen. Für uns gilt es Mund abputzen und weitermachen.“ Dabei begannen die Grün-Weißen optisch überlegen und hatten in der 10. Minute die Doppelchance zur Führung. Doch bei Müllers Kopfball und beim Nachschuss von Dietrich retteten die Gäste zweimal auf der Linie. Zwei Minuten später näherten sich auch die Gäste das erste Mal dem Tor, Keeper Marco Kaiser war einen Schritt schneller am Ball als Gari. Danach passierte vor beiden Toren nichts, bis zur 27. Minute. In dieser schickte Blobelt Gebhardt auf der rechten Seite steil, der die Führung der SG erzielte. Zuvor und auch danach wurde aber die SG in der Defensive immer sorgloser, bettelte um den Ausgleich, der in der 42. Minute fiel. Ein Freistoß von Kirst fand Ludewig, der aus Nahdistanz den Ball über die Linie drückte. In der Pause forderte Heinisch von seiner Elf mehr Druck, doch seine Worte fruchteten nicht. Nicht eine zwingende Chance konnte die SG aus dem Spiel kreieren. Nur Müller nach einer Ecke kam zum Abschluss, doch dieser wurde geblockt. Ansonsten verpufften die wenigen guten Ansätze und im Defensivverbund war die Unsicherheit nicht zu übersehen. So hätten die kompakt stehenden und auf Konter lauernden Gäste fast zugeschlagen. Aber Ludewig zögerte mit dem Abschluss und als er bei einem Zweikampf im Strafraum zu Fall kam, blieb der Pfiff aus. Erst in den letzten zehn Minuten spielten die Grün-Weißen druckvoller und konnten schließlich das Spiel doch noch entscheiden. Nach einem Querpass von Eisenschmidt traf Steinig (89.) und Golditz machte den Deckel mit einem Heber drauf, nachdem die Gäste zuvor die Chance zum erneuten Ausgleich ausließen.

VfB 09 Pößneck II – FSV 1999 Remptendorf 4:2 (3:0)

Verdienter Sieg der Pößnecker, die damit weiteren Boden im Tabellenkeller gutmachten. „Wir waren in der 1. Halbzeit gar nicht auf dem Platz, haben zu viele Fehler gemacht. Pößneck hat mehr für den verdienten Sieg getan“, sagt FSV-Trainer Kevin Killmann. Seine Elf lag zur Pause bereits klar zurück. Bei der Führung durch Julian Köhler (27.) unterliefen die Gäste einen Flugball und beim 2:0 nur eine Minute später traf Bursuc aus der Distanz. Und auch beim dritten Treffer, den Neumann mit Schuss ins lange Eck in der 33. Minute erzielte, sah die Gäste-Abwehr nicht gut aus. Pößneck kontrollierte auch nach der Pause das Spiel, aber der FSV bekam mehr Zugriff. Hoffnung konnten die Gäste schöpfen, als Aulich nach jeweiliger Vorarbeit von Lulic mit einem Doppelpack der Anschluss gelang. Jetzt war die Partie wieder spannend und die Killmann-Elf drängte auf den Ausgleich. Das ergab Platz für Konter der VfB-Elf, die in der Schlussminute durch Schnabelrauch alles klar machte.

SV Blau-Weiß Neustadt II – LSV 49 Oettersdorf 4:0 (2:0)

Einen wichtigen Sieg konnten die Blau-Weißen einfahren und das immerhin gegen den Tabellenführer. So zeigte sich auch Neustadts Trainer Ronny Weck im Nachgang sehr zufrieden: „Wir waren klar besser, haben weitere Chancen vergeben, trafen noch dreimal Alu und haben verdient gewonnen.“ Aus seiner Sicht machten Oplet und Boualem den Unterschied, die nicht nur ihre Nebenleute immer wieder glänzend in Szene setzten, sondern auch als Torschützen auftraten. Vor allem über die Außen sorgten die Hausherren für Gefahr. So fiel das 1:0 in der 10. Minute durch Boualem. Das 2:0 fiel erst kurz vor der Pause durch Opelt, der eine schöne Einzelaktion im kurzen Eck abschloss. Auf der anderen Seite war von den Gästen wenig zu sehen. Das änderte sich auch im zweiten Abschnitt nicht, zumal Boualem per Kopf zur frühen Vorentscheidung traf (57.). Den Schlusspunkt setzte Dittrich in der 87. Minute. Trotz der Niederlage bliebt Oettersdorf Tabellenführer, profitiert dabei aber von der überraschenden Niederlage der Raniser zuhause gegen Moßbach II.

SG TSV 1860 Ranis – SV Moßbach II 0:1 (0:1)

Mit einem Sieg hätten die Raniser durch die Niederlage der Oettersdorfer wieder den Platz an der Sonne erklimmen können. Doch die Moßbacher machten den Burgstädtern einen Strich durch die Rechnung. Allen voran Biedermann, der bereits die erste Chance der Gäste nach einem Steckpass von Hoffmann in der 4. Minute verwertete. Dass dies der einzige Treffer bleiben sollte, ahnte zu diesem Zeitpunkt niemand. Die Burgstädter suchten eine schnelle Antwort, hatten in einer weitestgehend ausgeglichenen Partie ein leichtes Übergewicht, bissen sich aber an der kompakten Gäste-Abwehr die Zähne aus. „Zu zwingenden Chancen kam Ranis nicht. Wir hatten weniger den Ball, dafür die klareren Chancen“, sagt Gäste-Trainer Michael Wilfert. Seine Elf verlegte sich aufs Kontern, spielte diese aber schlecht aus. Im zweiten Abschnitt versuchte die Querengässer-Elf alles, um dem Spiel noch eine Wende zu geben. Trotz vieler Ecken und der Überzahl nach Ampelkarte von Moßbachs Hoferichter (80.) sprang für die SG nichts heraus. Und wenn etwas aufs Tor kam, war Keeper Wolfram ein sicherer Rückhalt. Auf der Gegenseite fast die Entscheidung nach einem Konter, aber Neupert traf den Pfosten. So mussten die Gäste bis zum Schluss zittern, brachten laut Wilfert mit viel Kampf und Einsatz den Sieg über die Zeit.

SG SV Gräfenwarth – FC Chemie Triptis 2:4 (0:1)

SG-Trainer Frank Wehrhahn sprach von einem verdienten Sieg der Gäste, die bereits zur Pause viel höher hätten führen können. Seine Elf konnte die Ausfälle nicht kompensieren. Dagegen zeigte sich Triptis nach den Nackenschlägen der letzten Wochen erleichtert und erfreut. Co-Trainer Andre Nestvogel: „Wir haben eine gute erste Halbzeit gespielt, in der wir noch viele Chancen ausließen. Dennoch war die Führung verdient. Auch Anfang der zweiten Halbzeit spielten wir noch gut, ließen aber nach dem Gräfenwarther Tor etwas nach. Insgesamt zeigten wir eine gute Mannschaftsleistung.“ Die Führung in der 36. Minute erzielte Müller aus Nahdistanz nach einem Einwurf von Staps. Müller war es auch, der kurz nach Wiederanpfiff zum 0:2 traf, als er sich nach Vorlage von Enev auf der rechten Seite durchsetzte. Als Hoffmann per Strafstoß und Enev aus der Distanz mit einem Doppelschlag zwei weitere Treffer nachlegten, war die Partie in der 55. Minute entschieden. Aber die Platzherren konnten sich straffen, gaben sich nicht auf und konnten durch Petrus Einzelleistung und Schütze nach Pass von Mykola Orshak das Ergebnis freundlicher gestalten. Auf der Gegenseite verhinderte Keeper Schmidt weitere Triptiser Treffer. Und so wäre die Partie fast noch einmal spannend geworden, denn nach Pass von Mihoc verpasste Uesache den Anschluss nur knapp.