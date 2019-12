Mitarbeiter der Sondershausen Recycling GmbH entfernen am Dienstag die Kunststoffbahn am Nordhäuser Hohekreuz-Sportplatz.

Tartanbahn am Hohekreuz-Sportplatz in Nordhausen verschwindet

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Tartanbahn am Hohekreuz-Sportplatz in Nordhausen verschwindet

In Vorbereitung auf die bevorstehenden Sanierungsarbeiten des Hohekreuz-Sportplatzes in Nordhausen ging es am Dienstag der Kunststoffbahn an den Kragen. Neben der Erneuerung der Laufbahn beinhaltet die geplante Baumaßnahme unter anderem auch die Sanierung der Kugelstoß- und Weitsprunganlage, der Diskus- und Hammerwurfanlage, der Hochsprunganlage sowie der Umgangswege. Das Land Thüringen steuert fast 296.000 Euro der Baukosten von insgesamt 750.000 Euro bei.