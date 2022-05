TBRSV: Landestrainer für Para-Ski gefunden

Oberhof. Der Thüringer Behinderten- und Rehabilitations-Sportverband (TBRSV) hat einen Landestrainer für den Nordischen Para-Skisport gefunden. Wer die Stelle nun besetzt.

Das ging schnell! Der Thüringer Behinderten- und Rehabilitations-Sportverband (TBRSV) hat einen Landestrainer für den Nordischen Para-Skisport gefunden. Michael Roth, der bereits zwei Sportler betreute, wird künftig drei Trainingseinheiten pro Woche in Oberhof durchführen. Roth konnte auf Honorarbasis angestellt werden, nachdem Verband, Landessportbund und Ministerium die Finanzierung gesichert hatten. Seit auch aus Halle sportlicher Nachwuchs interessiert ist, trainiert Roth nun schon vier Sportler.

Weitere Trainer sollen neben dem Wintersport in der Leichtathletik, im Rollstuhlbasketball, Sportschießen und Tischtennis in den kommenden Monaten installiert werden. Das hatte der Verband unter anderem in seinem Strategiepapier „Vision 2030“ festgehalten.

Nächster Etappenschritt bei der Nachwuchssuche ist der 18. Juni. Dann steigt der Talent-Tag in Oberhofs Skihalle für Para-Ski und Para-Biathlon. „Dort suchen wir sportlich interessierte junge Menschen mit Behinderung, die einmal reinschnuppern wollen. Co-Bundestrainer Michael Huhn wird mit vor Ort sein“, sagte Projektleiter Daniel Müller vom TBRSV. Müller gehört seit wenigen Tagen auch zum Präsidium des Thüringer Skiverbandes und kümmert sich dort als Referent für Menschen mit Behinderung um Entwicklung der Inklusion in den Vereinen mit Nichtbehinderten.

Talent-Tag für Para-Ski und -Biathlon, 18. Juni, Oberhofer Skihalle, Kontakt per Mail über tbrsv@t-online.de