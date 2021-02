TBV-Vereinsforum kommenden Dienstag online

Wie geht es weiter im Basketball? Dazu gibt es vom Thüringer Verband am 16. Februar ein Online-Forum.

Thüringer Basketballverband will Alternativen zur Saison und dem Training diskutieren

Jena/Ilmenau. Der Thüringer Basketball-Verband lädt seine Vereine für kommenden Dienstag, 16. Februar ab 19 Uhr zu einem TBV-Online-Vereinsforum ein. Die Videokonferenz – die Einwahldaten über zoom sind auf der Internetseite des Verbandes hinterlegt – soll Möglichkeiten der Fortführung des Spielbetriebs diskutieren, so auch Varianten, wie eine 3-x-3-Summer-League. Darüber hinaus sollen Trainings-Alternativen im Lockdown wie Challenges oder Online-Training vorgestellt werden und Anmerkungen zu einer Finanzreform des TBV für das Jahr 2021 gegeben werden. „Die Thüringer Basketball-Vereine sollten sich mit Vereinsvertretern zahlreich an diesem Meeting beteiligen“, so TBV-Geschäftsstellenleitern Ina Elsner.