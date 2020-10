Eichsfeld/Unstrut-Hainich-Kreis. Den ersten Saisonsieg nach vier Unentschieden strebt der SC Heiligenstadt in der Fußball-Verbandsliga gegen den starken Aufsteiger Erfurt Nord an.

Während der SC Heiligenstadt gegen den FC Erfurt Nord und Preußen Bad Langensalza gegen die SpVgg. Geratal am siebten Spieltag in der Fußball-Verbandsliga Heimrecht genießen, tritt Wacker Teistungen beim SV Ehrenhain an.