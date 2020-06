Am Wochenende startet in Thüringen die Sommersaison.

Tennisspieler aus Mühlhausen und Heiligenstadt legen am Wochenende los

Bei den Tennisspielern aus Mühlhausen und Heiligenstadt dürfte das Kribbeln langsam, aber sicher einsetzen, immerhin geht am kommenden Wochenende die Sommersaison los. Dabei stellen die Mühlhäuser Herren die ligenhöchste Mannschaft. Das Team um Mannschaftsführer Sebastian Krüger geht in der Oberliga an den Start und will als Aufsteiger die Klasse unbedingt halten.

Gelegenheit, um für den Ligaverbleib genügend Zähler zu sammeln, bieten sich einige, denn die Mühlhäuser um Spitzenakteur Tim Zeuch werden auf gleich sieben Kontrahenten treffen. Zum Auftakt wird es am kommenden Sonntag, 21. Juni, zum TC Blau-Weiß Greiz gehen.

Erstes Heimspiel am 27. Juni

Am Samstag, 27. Juni, darf der Neuling aus Mühlhausen dann auf der heimischen Anlage aufschlagen. Ab 13 Uhr wird es dann gegen den USV Jena gehen. Während Zeuch auf Position eins und Krüger als Nummer zwei antreten werden, sind Matthias Kreil auf Position drei sowie Thomas Hermann auf Position vier gemeldet. Erst Ende des Monats starten die Mühlhäuser in der Verbandsliga Herren 30 in ihre Serie. Insgesamt gehen in dieser Staffel fünf Vertretungen ins Rennen.

Die Mühlhäuser bestreiten ihr Auftaktmatch am Sonntag, 28. Juni, ab 10 Uhr beim TV Stadtilm, treffen anschließend noch auf den TV Am Saalebogen Rudolstadt, den TC Blau-Weiß Eisenach sowie den TC Optimus Erfurt.

Quantitativ recht übersichtlich gestaltet sich die Sommersaison bei den Bezirksliga Herren 50. Der TC Mühlhausen sowie der Heiligenstädter TV stellen bereits 50 Prozent aller Teams in dieser Spielklasse. Neben den beiden Mannschaften aus dem Eichsfeld und dem Unstrut-Hainich-Kreis schlagen lediglich noch zwei Erfurter Mannschaften auf. Neben dem TC Optimus ist das noch der TC 93.

Klingebiel und Bernhart die Nummer eins

Während die Heiligenstädter von Stefan Klingebiel als Spitzenakteur angeführt werden, wird bei den Mühlhäusern Uwe Bernhart versuchen, als Nummer eins möglichst erfolgreich zu sein. Sowohl die Eichsfelder als auch die Mühlhäuser werden die Serie am Sonntag, 21. Juni, ab 10 Uhr jeweils mit einem Heimspiel beginnen.

Die Heiligenstädter treffen auf der eigenen Anlage am Rosenhof auf TC Optimus Erfurt, die Männer aus Mühlhausen zeitgleich auf den TC 93 Erfurt. Am Sonntag, 12. Juli, steht ab 10 Uhr das direkte Duell zwischen den gastgebenden Kurstädtern und den Thomas-Müntzer-Städtern an. In Mühlhausen treffen beide dann am letzten Spieltag am 20. September aufeinander.