Teuer erkaufter Pokalerfolg für den SC 03 Weimar

Es gibt so Fußball-Spiele, da denkt man sich schon im Vorfeld, dass man die nicht dringend braucht. Wenn man am Ende der 90 Minuten mit 2:1 als Sieger vom Platz geht, so wie der SC 03 Weimar in der 2. Runde des Landespokals gegen Weida, dann hat man schlussendlich doch Grund zum Jubeln. Dennoch blieb dieser Weimars Trainer Michael Junker am Ende im Halse stecken.

Nach 20 Minuten wurde es nämlich ganz still auf dem Lindenberg. Nur einer war vor Schmerzen schreiend zu hören, Fabian Kirchner. In einer Bewegung rutschte der 21-jährige Linksverteidiger leicht mit dem Bein weg, verdreht sich das Knie und ging zu Boden. Der erste große Schock, der Krankenwagen wurde gerufen und Teamkollege Hannes Boden kam von der anderen Seite dazu. Der hat einen Kreuzbandriss erst hinter sich. Bei Kirchner steht die Untersuchung noch aus, dass aber irgendwas kaputt ist, war traurigerweise bis auf die Tribüne zu hören. Der Weimarer lag noch am Spielfeldrand, da wurde SC-Stürmer Luca Albrecht im Strafraum gelegt und verwandelte den Elfmeter zum 1:0 sicher. Nur wenige Minuten später eine ähnliche Szene. Diesmal war es Weimars Luca Schlönvoigt, der bei einer Aktion umknickte und ebenfalls ausgewechselt werden musste. Das Sprunggelenk in Eis gepackt, ging es auch für ihn ins Krankenhaus. Zwei Spieler, auf die Junker nun langfristig verzichten muss. Wiederum nur ein paar Minuten später nutzte Albrecht einen misslungenen Rettungsversuch des Weidaer Keepers und braucht nur noch ins leere Tor einschieben. Startelfdebüt für Orlamünde und Ruffert Eine halbe Stunde war gespielt, die Weimarer Achterbahnfahrt der Gefühle beruhigte sich danach ein wenig. Grundsätzlich war es ein Spiel auf mäßigem Niveau. Beiden Mannschaften war anzumerken, dass es nicht um Punkte ging. Michael Junker hatte das Spiel genutzt, um zwei Nachwuchsspielern das Startelf-Debüt zu ermöglichen. Adam Luca Ruffert hatte kürzlich erst seine ersten Minute in der Thüringenliga erlebt. Für Mittelfeldmann Erik Orlamünde war es hingegen eine Premiere. Er wurde von Junker eine Viertelstunde vor Schluss ausgewechselt, hatte eine solide Leistung gebracht und wurde dafür vom Coach einmal kräftig geherzt. Die Gäste waren in der zweiten Halbzeit speziell nach Standards gefährlich, der Anschlusstreffer in der 84. Minute fiel allerdings nach einem Fehler der Weimarer im Aufbau. Per Konter sorgte Maximilian Wetzel nochmal für Spannung. SC-Keeper Max Stern musste einige Male gut reagieren, um weitere Treffer zu verhindern, war kurz vor dem Ende bei einem strammen Schuss schnell unten im Eck. Auf der Gegenseite verpasste es die Jugendbrigade der Hausherren gleich mehrfach in guten Kontersituationen, den Deckel drauf zu mache, ob nun Florian Kaiser, Ruffert oder Habib Diallo. Letzterer war für Schlönvoigt gekommen und auf der rechten Bahn eine gute Alternative sein. Er ist noch jung, konnte die erfahrenen Weidaer Verteidiger um Kapitän Leutloff schon im ersten Durchgang einige Mal austanzen und kreierte Chancen. Die blieben diesmal aber noch ungenutzt.