Thamsbrücker Kegler finden zu alter Stärke zurück

Nachdem Kegel-Landesklässler Thamsbrücker SV in den jüngsten beiden Spielen gegen die direkten Verfolger um den Aufstieg in die Thüringenliga gepatzt hatte, hat das Team am 14. Spieltag gegen den Neunten KC 90 Leimbach wieder zur gewohnten Stärke zurückgefunden. Mit einem neuen Mannschaftsbahnrekord auf der Leimbacher Bahnanlage überboten die Thamsbrücker die bisherige Bestmarke bei ihrem ungefährdeten 8:0 bei 3397:3145 Gesamtpunkten sehr deutlich um mehr als 100 Zähler und verteidigten damit die Tabellenspitze.

Starterpaar erspielt Vorsprung

Das Thamsbrücker Starterpaar kam sehr gut in die Partie und erspielte bereits einen Vorsprung von 101 Holz. Besonders erwähnenswert ist hier das Ergebnis vom neu ins Team gerückten Tobias Preuß. Der Akteur von Bundesligist SV Schwarz-Gelb Mühlhausen wird ab kommender Saison das TSV-Team verstärken.

Aufgrund des krankheitsbedingten Ausfalls von Lucian Teichmann unterstützte er Thamsbrück bereits an diesem Spieltag. Mit starken 580 Zählern sowie 2:2-Sätzen gegen Sandro Splettstößer (549) feierte Preuß somit schon in dieser laufenden Saison ein gelungenes Debüt.

Benjamin Keil stand seinem ehemaligen Mühlhäuser Teamkollegen in nichts nach und setzte sich mit 4:0- Sätzen sowie 581:511 Zählern deutlich gegen Alexander Dressel durch.

Gröger verpasst Einzelbahnrekord nur knapp

Im zweiten Durchgang ging der TSV weiter erfolgreich auf Punktejagd. Andre Pöschel tat sich zwar zu Beginn seines Duells gegen Jörn Herbert etwas schwer, konnte sich aber im weiteren Verlauf steigern und sicherte nach Satzgleichheit sowie 557:544 den nächsten Thamsbrücker Punkt.

Alexander Gröger erspielte dann den Tagesbestwert. Mit 601 Zählern blieb er nur knapp unter dem Einzelbahnrekord und kam folgerichtig auf alle vier Satzgewinne. Olaf Weber konnte mit 512 Punkten dem Thamsbrücker nicht folgen.

Mit bereits allen erzielbaren Punkten im Gepäck und einer deutlichen Führung von 203 Gesamtzählern ging es für das TSV-Schlusspaar fortan entspannter in das Spielgeschehen.

Im Pokal gegen Ex-Zweitligisten

Stephan Gutermann und auch Sven Röthig waren ebenfalls Punktelieferanten für den TSV. Gutermann setzte sich nach 3:1-Sätzen sowie 545:520 gegen Christian Jaumann durch. Röthig stand seinem Teamkollegen in nichts nach und punktete nach Satzgleichheit gegen Andreas Fleischhauer mit 533:509.

Bereits am kommenden Samstag, 8. Februar, will der Ligaprimus gegen den KSV Tiefenort an diese Leistungen anknüpfen. Anwurf in Tiefenort ist 15 Uhr.

Im Viertelfinale des TKV-Pokal Classic empfangen die Thamsbrücker zudem in der Blankenburghalle den ehemaligen Zweitligisten SpVgg Rudolstadt. Ein genauer Spieltermin steht noch aus.