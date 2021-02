THC-Gastspiel in Astrachan wird abgesetzt

Gegen Storhamar konnte der THC um Beate Scheffknecht zuletzt in der Europa League noch spielen. Die Partie in Astrachan wurde nun abgesetzt.

Nach ihrem Torrekord gegen Storhamar legen die Handballerinnen des Thüringer HC in der Europa League eine Pause ein. Wie die Europäische Handball Föderation (EHF) bestätigte, wird das für diesen Samstag geplante Gruppenspiel zwischen Astrachan und dem THC abgesetzt. Wann und ob der Vergleich beim russischen Gruppenersten stattfinden kann, ist offen.

Hintergrund sind die verschärften Bestimmungen für die Einreise aus dem Ausland. Diese neuen Beschränkungen gelten bis auf Weiteres, so die EHF. Nach einer Beurteilung dieser Situation und aufgrund der verfügbaren Informationen gäbe es keine Alternative, als dieses Spiel auszusetzen, heißt es vom Kontinentalverband. Wie damit weiter verfahren wird, werde noch geklärt.

Russland gilt als Risikoland

Russland wird als Risikoland eingestuft. Nach Daten der Weltgesundheitsorganisation ist es mit knapp vier Millionen nachgewiesenen Covid-19-Infektionen das am viertstärksten betroffene Land in der Corona-Pandemie. Für die Wiedereinreise in Thüringen sieht die neue Verordnung eine 14-tägige Quarantäne vor.

Gegen Astrachan hatten die THC-Frauen im Hinspiel 22:29 verloren. Gegen Storhamar nahm der Vierte zuletzt Fahrt auf und sorgte beim 30:32 und 41:36 für eine Bestmarke. So viele Treffer hatten die Thüringer in Hin- und Rückspiel noch nicht in einem europäischen Wettbewerb erzielt und übertrafen den Rekord von 67 Toren des FTC Budapest in der Königsklasse 2018/19.