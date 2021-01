THC-Handballerinnen kassieren nächsten Dämpfer

Im Auf und Ab dieser Bundesliga-Saison haben die Handballerinnen des Thüringer HC einen weiteren Dämpfer hinnehmen müssen. Nach dem 31:18-Sieg gegen Ketsch unterlagen die Frauen um Trainer Herbert Müller am Mittwoch in Neckarsulm 32:38 (13:16). Nach einer enttäuschenden Defensivleistung verpasste es der THC damit nicht nur, vor dem DHB-Pokal-Viertelfinale am Samstag gegen Metzingen ihr Selbstvertrauen aufzupolieren. Im Kampf um einen der vier internationalen Startplätze müssen die Thüringerinnen mit nun 13 Minuspunkten fürchten, leer auszugehen.

Müller hatte die Bedeutung der Nachholpartie hervorgehoben. Die Erwartungen konnte seine Mannschaft jedoch nicht erfüllen. Technische Fehler, Pech bei Holztreffern und Probleme mit der offenen Neckarsulmer Deckung waren in der ersten Hälfte die eine Seite, weshalb die Thüringerinnen nach einem noch guten Beginn (3:1, 5.) wie gegen Ketsch in Rückstand gerieten. Dank des Sieben-gegen-Sechs kamen sie nach dem 6:10 (15.) heran. Infolge fehlender Einstellung in der Abwehr konnten sie die Vorlage einiger technischer Fehler der Gastgeber nicht nutzen und gingen mit einem 13:16 in die Pause.

Ihre Mängel konnten die Thüringerinnen auch nach der Pause nicht abstellen. Im Gegenteil: Sie gerieten durch einen schwachen Beginn sogar weiter in Rückstand (13:19, 35.). Herbert Müller reagierte, ließ nach oft drucklosen Überzahlversuchen wieder sechs gegen sechs spielen. Doch es half trotz zwischenzeitlicher Hoffnungsschimmer nichts.