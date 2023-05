Gut gelaunt in Graz: Lydia Jakubisova und Sonja Frey (rechts) sind in der Hotel-Lobby nach einer langen Anreise zum Spaßen aufgelegt.

THC-Handballerinnen kommen am Ziel der Träume an

Graz. Mit dem Final Four der European League haben die Handballerinnen des Thüringer HC Großes erreicht. In Graz darf es gern ganz hoch hinaus gehen. Dafür müssen sie über sich hinauswachsen.

Johanna Reichert hat einiges zu tragen. Sie ist die Jüngste. Als diese muss sie stets neben ihrer großen Tasche noch den Sack mit den Handbällen hin- und herbugsieren. Daran hat sie sich im Laufe der zwei Jahre beim THC gewöhnt. Auf dem Weg in die österreichische Heimat erfordert es einige Mühe, die Pakete durch volle Zug-Gänge und schmale Türen zu hieven. Es geht dennoch leicht von der Hand.

Mit 21 im Final Four der European League zu stehen, das trägt allein. Und es beflügelt den gesamten Thüringer HC. „Das ist für alle der absolute Höhepunkt. Den haben wir uns auch verdient“, meint Trainer Herbert Müller. Von einer leicht verspäteten Bahn-Anreise sind er und sein Team kurz ausgebremst worden, aber spätestens im Grazer Intercity-Hotel voller Vorfreude auf das Spiel des Jahres. Und voller Energie, eine neue Art von Erinnerung schreiben zu wollen.

Ein schöner Platz, nur die Ergebnisse bisher passen nicht

Mehrfach ist Müller als Austria-Coach schon in Graz zu Gast gewesen. Ein schöner Ort in der Steiermark. Gute Küche. Ein Platz zum Verweilen. Nur die Ergebnisse passen bisher nicht. Ungarn hätte seine österreichische Auswahl einmal im Raiffeisen-Sportpark zerlegt, Dänemark sowieso. „Eigentlich haben wir hier nie gewonnen“, sagt Müller.

Der Satz passte zum Grau über der Stadt an diesem Freitag, aber nicht zur Stimmung bei den THC-Frauen. „Es wird Zeit, das zu ändern“, bezieht sich Sonja Frey auf die damals deftigen Pleiten mit ihrer österreichischen Auswahl, um sogleich für ihren THC entschlossen anzukündigen: „Wir werden alles hineinwerfen, was wir haben.“

Das wird es am Samstag (15.30 Uhr, DAZN) brauchen, um im Halbfinale gegen Ikast bestehen zu können. Die Däninnen sind beim dritten Final Four der Euro League zum dritten Mal dabei. Keine kennt sie besser als Sonja Frey. Die 30-Jährige gewann 2022 mit Ikast Bronze.

Alles andere als ein Titel von Ikast wäre eine Überraschung

„Die Mannschaft ist wahnsinnig gut aufgestellt. Es ist eine gute Kombination aus physischer Stärke und Geschwindigkeit, eine Mischung aus sehr guten Werferinnen, Eins-gegen-Eins-Spielerinnen, treffsicheren Außen und einer starken Torhüterin. Alles andere als ein Titel von Ikast wäre eine Überraschung“, zählt sie enorme Qualität auf. In der Heimat angekommen, ist sie schon Feuer und Flamme, den Kampf mit dem Top-Favoriten aufzunehmen.

Kapitäne: Anika Niederwieser (links) und Josefine Huber im Regionalexpress Richtung Steiermark. Foto: Steffen Eß

Knapp neun Stunden Zugfahrt mit zweimaligem Umsteigen liegen hinter Frey und ihrem Thüringer Trupp auf dem Weg in die Alpenrepublik. Für Geschäftsführer Maik Schenk sind es einige bewegte Stunden mehr gewesen. Einen Tag vor der Abreise dreht sich plötzlich noch einmal alles um die Tour des Jahres.

Durch die Ankündigung eines Warnstreiks der Eisenbahn-Gewerkschaft ab Sonntag sind von einem Moment auf den anderen alle Pläne über den Haufen geworfen. Erst am Donnerstag-Nachmittag ist klar: Die Rückreise wird entgegen des Ursprungs bloß ein Stück auf Schienen stattfinden, der Rest im Bus, der am Montag gen Linz aufbricht und den Tross dort aufnimmt.

Über die Heimfahrt denkt keiner nach. Trainer Herbert Müller vorher nicht mal über den Hinweg. Organisatorisches ist das Metier von Maik Schenk. „Ich verlasse mich voll auf ihn“, sagt er und lehnt sich am Donnerstag nach einer eigenen Trainingseinheit zurück. „Ich hoffe nur, dass wir erstmal hinkommen“, meint er. Die Aussicht aufs Spiel des Jahres hat auch ihn seit Tagen gepackt. Bei allen kribbelt es seit Tagen, erzählt er.

Reichlich roter Rückenwind

Im Zug ist davon wenig zu spüren. Mit belegten Brötchen in der Hand und vollen Taschen startet früh die erste Etappe gen Nürnberg. Und vielfach mit müden Augen. Still ist es in den Reihen. Bis auf Laura Kuske sind alle Spielerinnen dabei. Die Torhüterin schreibt am Freitag eine Abitur-Arbeit, reist später nach. Um mitreisen zu können, hat Lydia Jakubisova dagegen zwei Tage Urlaub genommen. „Dafür jederzeit. Ein megageiler Moment“, sagt sie und kauft unterwegs schnell ein Graz-Ticket für eine Freundin.

Freunde und Familien der Spielerinnen werden am Wochenende vor Ort sein. Mehr als 200 THC-Fans um den Fanbeauftragten Martin Fehr machen sich am Freitag mit zwei Bussen und etlichen Autos auf den Weg in die Steiermark. Der THC-Block wird der größte sein in der Halle. Die rote Wand steht, um beim größten Erfolg der Vereinsgeschichte dabei zu sein.

Der THC-Trainer kann den riesigen Rückenwind nicht oft genug loben. Und er weiß: „Alle Spielerinnen sind fit, sie sind bereit und sie wollen.“ Er selbst blendet alles andere aus, was noch kommen kann. Kleines oder großes Finale? Ob Dortmund oder Nykøbing, die sich im zweiten Halbfinale gegenüberstehen? Alle Blicke richten sich auf Ikast. „Wir haben nichts zu verlieren, können aber alles gewinnen“, sagen Sonja Frey und Lydia Jakubisova.

Das Team von Trainer Herbert Müller (vorn) kommt am Intercity-Hotel an. Die Dortmunder sind schon da. Der BVB bestreitet das zweite deutsch-dänische Halbfinale gegen Nykøbing. Foto: Steffen Eß

Ein paar hundert Kilometer liegen bis zum Vormittag hinter beiden und für ihr Team eine lange Reise durch Europa. Chambray, Sävehof, Valcea, Paris, Sola: Bei einer Handvoll Mitfavoriten hätte der THC straucheln können. Noch einmal muss die Mannschaft aber über sich hinauswachsen. Sie darf es.

Mit 41 zurück – und mit Klasse

Dass Lydia Jakubisova dabei aufläuft, ist nach vielen nationalen Titeln ein Märchen für sich. 16 Spielzeiten auf europäischer Bühne liegen hinter der Slowakin, seit sie mit Duslo Sala 2004 erstmals in der Champions League mitgespielt hat. Zig Partien absolviert sie für den Club aus Bad Langensalza. Mehr als 320 sind es, ehe sie vor einem Jahr mit weit über 1000 Toren ihre Karriere in der ersten Mannschaft für beendet erklärt. Im Winter kehrt sie zurück, um zu helfen. Mit 41 – und Klasse wie eh und je.

Ihre 16 Treffer in ein paar Euro-League-Spielen sprechen für sich, drücken aber bloß einen Teil des Wertes fürs zwischenzeitlich verletzungsgeschwächte THC-Team aus. Die Älteste besaß gerade auch im Verbund mit Johanna Reichert als Jüngste Anteil, dass das Fernziel nähergekommen ist.

Gegen den Gruppen-Mitfavoriten Valcea etwa zieht Herbert Müller durch die beiden im Rückraum eine letzte Trumpfkarte. Sie bringt die bahnbrechende Wende in dem Spiel und sticht auch in der Folge.

Ohne Bremse durch die Gruppenspiele

„Der Zug hat keine Bremse“, ballert es hernach erstmals durch die Nordhäuser Wiedigsburghalle. Der Ballermann-Hit wird zum ständigen Begleiter durch die Gruppenspiele und das Viertelfinale. Die Playlist der Spielerinnen in der Kabine umfasst dagegen eher den Leila-Song. Die ‚Skandis‘, wie er die Skandinavierinnen nennt, „können ihn auswendig“.

Annika Lott und Madeleine Hilby (rechts) signieren wie die Mitspielerinnen noch eine Reihe von Trikots für den europäischen Handball-Verband. Dann geht es gleich noch zu einem ersten Training in den Raiffeisen-Sportpark. Foto: Steffen Eß

Partyhaft geht es vor den finalen Aufgaben im zweithöchsten europäischen Clubwettbewerb nicht zu. Die Mannschaft habe nur einen Fokus. „Der liegt auf Ikast“, sagt der Trainer. Ein Team auf „Bietigheim-Niveau“, sieht er es genauso stark wie etwa den erneut ungeschlagenen deutschen Meister.

Als bräuchte es ein Symbol für die Übermacht des Gegners, heben sich in der Ferne die ersten Berge durchs Dauer-Grau. Österreich ist nah. Da ein Schwätzchen, da ein Schläfchen, dort ein bisschen Lernen. Und im Zug scheint der Gashebel zu klemmen. Mehr als eine halbe Stunde Verspätung auf dem Weg nach Linz. Fünf Minuten zu viel.

Der Regionalexpress wartet dankenswerterweise, reißt es raus. Und er hat eine Bremse. Letzter Stopp Graz, Ziel der THC-Träume.

Final Four der European League in Graz. Samstag, 15.30 Uhr: Ikast Håndbold – Thüringer HC, 18 Uhr: Borussia Dortmund – Nykøbing Falster Håndbold; Sonntag, 15.30 Uhr: Spiel um Platz 3, 18 Uhr: Finale. Die Spiele sind im Livestream bei Dazn zu sehen.