THC-Handballerinnen beenden Saison mit Zittersieg

Bad Langensalza. Dank eines Last-second-Tores von Marketa Jerabkova veredeln die THC-Frauen mit einem 31:30 gegen Bad Wildungen ihre Rückrunde. Auf welchem Platz sie die Bundesliga-Saison beenden, entscheidet sich am Dienstag.

In einem Krimi haben die Bundesliga-Handballerinnen des Thüringer HC zum Abschluss ihre Hausaufgaben erledigt. In der letzten Sekunde gewannen sie gegen Bad Wildungen dank des 250. Saisontores von Marketa Jerabkova per Siebenmeters mit 31:30 (15:14) und behaupteten den vierten Rang. Welcher Platz in der Endabrechnung steht, entscheidet sich am Dienstag. Dann sind noch vier Nachholspiele infolge der coronabedingten Verschiebungen angesetzt.

Verliert dann etwa Blomberg-Lippe (gegen Dortmund) oder Metzingen (bei Bensheim), schließen die Thüringer die Serie als Vierter und sicherer Teilnehmer der European League ab. Im Fall von zwei Siegen der direkten Konkurrenten müsste sich der THC mit Rang fünf bescheiden und in seinen Eurocup-Ambitionen darauf hoffen, dass Deutschland wie in den vergangenen Jahren einen zweiten Startplatz für die Champions League zugesprochen bekommt.

13. Sieg im 15. Rückrunden-Spiel

Unabhängig vom offenen Ausgang steht fest, dass die Thüringerinnen eine klasse Rückrunde gespielt haben. In der 15. Partie der zweiten Halbserie gelang am Samstag der 13. Sieg.

Eben der stand Herbert Müller über allem. Die 30 Tore, die seine Mannschaft kassierte, gefielen ihm gar nicht. „Aber wichtig ist, dass die Mannschaft gefightet und an sich geglaubt hat“, sagte der THC-Trainer, während seine Gegenüber Tessa Bremmer mit dem Ausgang haderte. Mindestens ein Remis hätte ihr Team verdient gehabt, fand die Bad Wildunger Trainerin. Sie sprach aber mit Stolz von der Leistung ihrer Mannschaft, die dem Favoriten einen großen Kampf bot.

Marketa Jerabkova auf dem Weg zur besten Liga-Schützin: 250 Tore in 30 Spielen

Der stand nicht zuletzt im Zeichen einer Spielerin: Marketa Jerabkova. Im Fernduell um den Titel der besten Liga-Schützin mit Blombergs Nele Franz, die gegen Bensheim dreimal traf und am Dienstag noch 60 Spielminuten vor sich hat, legte die 25-Jährige eine Hausmarke vor. Von 238 Toren schraubte sie ihre Bilanz auf bärenstarke 250 Treffer und übertraf den Liga-Rekord unter den Augen von Landsfrau Iveta Koresova aus dem Jahr 2017/18 mit 246 Toren. Franz steht vor dem Duelle beim Meister Dortmund bei 227.

Ehe die Rekordschützin aus Plzen in einem offenen Duell aufdrehte, prägte Kerstin Kündig das Offensivspiel des THC. Vier Mal traf sie in schneller Folge und hielt ihr Team vorn. Dann zeigte die nach Norwegen wechselnde Tschechin, was sie so wertvoll für den THC machte. Innerhalb kurzer Folge erzielte sie acht Treffer.

Bad Wildungen liefert großen Kampf

Bad Wildungen um eine ihrer Besten, Jana Scheib (9 Tore), blieb jedoch ungeachtet dessen dran.

Mit klugen Entscheidungen brachte Kerstin Kündig ihr THC-Team wieder zurück. Foto: Sascha Fromm

Besonders, weil die Thüringerinnen es mit dem Verteidigen nichts ganz so ernst zu nehmen schienen und gegen Ende der ersten 30 Minuten mit fahrlässiger Chancenverwertung vergaßen, ihr Zwischen-Plus von vier Treffern (14:10/24.) zu behaupten.

Ganz wichtig der Treffer von einer beim THC ebenfalls herausragenden Kerstin Kündig zum 15:13 nach fünfminütiger Flaute, Bad Wildungen aber kam Sekunden später wieder zum Anschluss und lag nach Wiederbeginn sogar vorn.

Erst Marketa Jerabkova brachte den THC mit ihrem 247. Saisontor wieder nach vorn (19:18/37.). Absetzen konnte sich ihr Team aber nicht. Im Gegenteil: Der Elfte hielt mit viel Energie dagegen, wendete dank einiger Fehler der fahrig agierenden Einheimischen zunächst wieder das Blatt und zeigte kühlen Kopf, selbst nachdem Nina Neidhart die Gastgeber 76 Sekunden vor Schluss per Tempogegenstoß wieder mit 30:29 in Front gebracht hatte. Pech für Bad Wildungen, dass der Ausgleich kurz vor der Sirene keinen Bestand hatte. Glück für den THC. Glück, dass er eine Kerstin Kündig in der entscheidenden Phase mit klugen Entscheidungen im Sieben-gegen-Sechs hatte. Und eine Marketa Jerabkova mit unglaublicher Nervenstärke.