THC II zieht die Beine aus dem Strudel

Mit einem 33:20-Erfolg gegen die TSG Ober-Eschbach haben sich die Drittliga-Handballerinnen des Thüringer HC II nach den bitteren Niederlagen in der Vorwoche gegen die TSG Herzogenaurach sowie in der A-Jugend-Bundesliga eindrucksvoll zurückgemeldet. Der Heimsieg war für das Team von Goncalo Miranda und Nico Geyersbach wichtig, um nicht weiter in den Abstiegsstrudel zu geraten. Der Vorsprung des THC II auf den Relegationsplatz beträgt nun vier Punkte.

Das 1:0 sollte am Samstag die einzige Führung der Gäste bleiben. Keine 30 Sekunden später glich Emily Hagedorn aus. Der Beginn der ersten Hälfte gestaltete sich ausgeglichen. Die jungen Damen aus Erfurt gingen von Beginn an hohes Tempo, das die Gäste aus Hessen anfangs noch mithalten konnten. Beim Spielstand von 5:5 (13.) erhielten die Gastgeberinnen zwei Zeitstrafen und spielten in doppelter Unterzahl. Diese konnte durch einen schönen Treffer von Nele Weyh sogar mit 1:0 gewonnen werden. Nun nahm der THC-Zug Fahrt auf. Angetrieben von Arwen Rühl, Kreisläuferin Jolina Huhnstock sowie Klara Schlegel (am Ende zehn Tore), die zum 16:9-Pausenstand traf, enteilte das Miranda-Team.

Mit einem weiteren Sieg in Chemnitz winkt Rang sieben

Nach der Pause spielten die Thüringerinnen konsequent weiter und zogen vorentscheidend auf 23:14 (40.) davon. Das Trainerteam nutzte die Gelegenheit, um allen Spielerinnen Einsatzzeiten zu ermöglichen. Sie dankten es, wie zum Beispiel die eigentlich noch B-Jugendliche Emma Seiler, mit teils sehenswerten Treffern. Die Gäste fanden einfach kein Rezept, den Rückstand noch einmal zu verkürzen. So zeigte die Anzeigetafel am Ende einen sicheren 33:20-Erfolg an.

Mit diesem Heimsieg festigte der THC II seinen neunten Tabellenplatz und könnte mit einem Erfolg in Chemnitz bis auf Rang sieben vorrücken. Weiterhin fehlen werden Laura Kuske und Lara Fichtner, die erst Ende März wieder zum Team stoßen werden. Tyra Bessert steht voraussichtlich Anfang März wieder zur Verfügung.