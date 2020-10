Lucy Gündel (am Ball) traf gegen Rödertal/Radeberg sechsmal und fährt nun mit THC-Kameradin Tyra Bessert zum U18-Nationalteam.

Bad Langensalza. Die A-Juniorinnen des Thüringer HC ziehen souverän in die Bundesliga-Zwischenrunde ein. Zwei von ihnen nun beim U18-Nationalteam.

THC-Jugend: Rundes Wochenende in der neuen Halle

Die A-Jugend-Handballerinnen des Thüringer HC sind ohne Punktverlust in die Zwischenrunde der Jugendbundesliga eingezogen. Nach Siegen gegen die Füchse Berlin und den HC Leipzig besiegte das Miranda-Team am vergangenen Wochenende in der neuen Salza-Halle auch den Frankfurter HC (30:20) und die SG Rödertal/Radeberg (44:24) souverän und gehört damit zu den besten 16 Mannschaften Deutschlands.

Gegen Frankfurt/Oder waren Nele Weyh und Tyra Bessert mit je sechs Treffern die Sieggarantinnen. Beide trafen auch gegen Rödertal/Radeberg gemeinsam mit Beverly Schwanethal und Lucy Gündel wieder mit sechsmal am häufigsten.

Der THC-Vereinsvorsitzende Tobias Ernst war hochzufrieden: „Das war auf und neben dem Spielfeld eine runde Sache. Die Mannschaft hat mich beeindruckt, zudem war es schön, dass Zuschauer in unserer neueröffneten Halle dabei sein durften und wir viele Helfer hatten.“

Während sich ihre Mannschaftskameradinnen nach diesem Erfolg nun auf den Drittliga-Auftakt gegen Mainz II vorbereiten, weilen Lucy Gündel und Tyra Bessert zum Lehrgang der U18-Nationalmannschaft in Kienbaum. Beide Nachwuchstalente des THC gehören zum Aufgebot von Bundestrainer Gino Smits. Wegen Corona wurde die für Dezember geplante WM auf unbestimmte Zeit verschoben.