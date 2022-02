THC-Kreisläuferin Annika Meyer: Von Natur aus stets gewappnet

Bad Langensalza. Was auch kommen mag, die dänische Kreisspielerin sieht zu, auf die Herausforderungen im Sport und Leben so gut vorbereitet zu sein, wie es geht. Dem Thüringer HC kommt das gerade zupass.

Ihre Mitspielerinnen waren bereits in der Kabine. Annika Meyer und Maike Schirmer hatten sich auf dem Feld derweil noch viel zu erzählen. Die drei gemeinsamen Jahre beim VfL Oldenburg und eines bei Buxtehude liegen lange zurück. Kontakt halten beide immer noch. Und das Wiedersehen macht Freude, selbst wenn es für die norddeutschen Gäste nach dem 21:26 (10:13) nicht allzu viel zu freuen gab, für Annika Meyer mit ihrem THC hingegen schon mehr.

Sieben Treffer gegen Leverkusen eine Woche zuvor, nochmal sieben hinterher nun gegen den VfL, für den sie von 2013 bis 2016 aktiv gewesen ist. Ihr THC-Team tat sich vor allem in der Offensive schwer mit dem aus der Quarantäne gekommenen Zehnten, Annika Meyer am Kreis indes weniger. Für die 27-jährige Dänin läuft’s gerade: lange Einsatzzeit, reichlich Tore. Hoffnungsvoll und erwartungsfroh schaut sie auf das Spiel beim TuS Metzingen an diesem Samstag.

Der Rot-Weiß Erfurt Newsletter Wir versorgen Sie einmal in der Woche mit aktuellen Nachrichten, Hintergründen und exklusiven Interviews rund um den Thüringer Traditionsverein FC Rot-Weiß Erfurt. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Dritter gegen den Vierten. Das Aufeinandertreffen besitzt Spitzenspiel- und Schlüsselspiel-Charakter. Letzteres umso mehr für die THC-Frauen, die das Hinspiel durch eine starke Vorstellung (die wohl beste in der Saison) deutlich gewonnen hatten. Einen Punkt liegen sie im Moment dennoch hinter Metzingen, zwei Partien sind von ihnen nachzuholen. Wer sich durchsetzt, liegt gut im Rennen, den zweiten von drei festen Startplätzen für die Europa League in der neuen Saison zu bekommen. Das dritte Ticket vergibt die Liga an den DHB-Pokalsieger.

Sich international messen, das möchte Annika Meyer nach wie vor. Zehn Jahre ist es her, dass sie mit Dänemark die Junioren-WM gewonnen hat und richtig auf den Geschmack gekommen ist. Und überhaupt möchte die sprachgewandte Frau aus Süddänemark so viel spielen, wie es nur geht. „Es ist das, was am meisten Spaß bringt“, sagt sie.

Vor der Tour gen Süden wird sie vermutlich zu Hause noch ein paar Spiele von Metzingen ansehen. Nur für sich, so wie vor der Partie gegen Oldenburg. „Ich muss meine Ge­genspielerinnen kennen“, erklärt die Kreisläuferin. Dass sie durch die drei Serien beim VfL einen guten Einblick ins Innenleben der Mannschaft um Trainer Niels Bötel hat, ist ihr nicht genug gewesen. Es scheint ihrem Naturell zu entsprechen, stets bestens vorbereitet zu sein. Für alles, was kommen mag.

Einsatzstark am Kreis, drangvoll im Lernen

Dass THC-Trainer Herbert Müller ausgerechnet in einer Phase anrief, in dem sie überlegte, außerhalb Dänemarks noch einmal etwas Neues zu wagen, ist wie eine glückliche Fügung gewesen. Dass sie nun am Kreis im Blickpunkt steht, ist auf ei­nen weniger schönen Umstand zurückzuführen. Durch den Kreuzbandriss von Kapitänin Josefine Huber ist sie gesetzt. Und mehr noch. Die Arbeit am Kreis lastet so gut wie allein auf der Dänin, vorn wie hinten. Doch sowohl ge­gen Leverkusen als auch gegen Oldenburg ist auf sie Verlass gewesen.

Sieben tiefe Stiche für den Gegner, für ihren THC sieben zuletzt sogar entscheidende Tore – und bloß ein Fehlwurf, wobei sie die Top-Ausbeute nicht in den Mittelpunkt stellen wollte. „Es ist genauso wichtig, eine gute Abwehr zu spielen; im Angriff Sperren zu bilden, um Lücken für andere zu schaffen“, erklärt die teamorientierte Kreisspielerin in sauberem Deutsch.

Dass sie die Sprache sehr gut beherrscht, gründet sich auf ihren Drang, viel zu lernen. Und auf die Historie. Annika Meyer stammt aus einer Familie, die zur deutschen Minderheit im süddänischen Haderslev (Hadersleben) gehört. Sie besuchte einen deutschsprachigen Kindergarten und eine deutschsprachige Schule, spricht aber freilich genauso dänisch, zudem englisch. Und sie versucht sich gerade in Französisch. Ihre Mutter mit Mann und ihr Bruder leben zurzeit in Frankreich. Da passte es gut, sich in ihrem Umfeld verständigen zu können. Es fügt sich aber auch in ihre Pläne abseits des Handball-Feldes.

Medizinisch besetzte Berufe ziehen sich durch die Familie Meyer. Deswegen die Ausbildung als Physiotherapeutin. Doch will sie mehr, studiert aktuell Handelswirtschaft. „Neben dem Handball muss ich immer auch etwas für den Kopf machen“, sagt sie und fände es schön, im internationalen Handel irgendwann einmal tätig zu sein.

Wann das sein wird, ist offen. Die besten Handball-Jahre liegen noch vor ihr. Es ist für die hart arbeitende und klar strukturierte Kreisspielerin gut zu wissen, sie denkt aber weit voraus. „Der Zufall begünstigt den vorbereiteten Geist.“ Den Satz des französischen Biochemikers Louis Pasteur würde Annika Meyer wohl glatt unterschreiben.