THC mit guten Erinnerungen an Astrachan

Nicht zuletzt dank der sechs Tore von Meike Schmelzer, die in dieser Szene Karina Sabirova das Nachsehen gibt, gewann der THC vorige Saison in der EHF-Cup-Qualifikation gegen Astrachan klar. Durch eine erneute Fuß-OP muss der THC am Kreis derzeit jedoch weiter auf seine Nummer 13 verzichten.

Handball-Bundesligist Thüringer HC startet mit einigen angeschlagenen Spielerinnen in die Gruppenphase der Europa League. So plagen sich wie in den vergangenen Tagen bereits Beate Scheffknecht, Marketa Jerabkova, Nina Neidhart und Inga Großmann mit Blessuren herum. Trainer Herbert Müller spricht deshalb umso mehr von einer Außenseiterrolle vor dem Duell gegen Astrachan am Sonntag (14 Uhr).

Dabei verbinden die Thüringerinnen gute Erinnerungen an das letzte Aufeinandertreffen mit dem Team vom Kaspischen Meer. Im November 2019 ließen sie die Russinnen mit einem 30:25 und so mit einem Zwei-Tore-Plus nach dem Hinspiel (25:28) aus dem EHF-Cup ausscheiden. Das Team von Astrakhanochka hat heute ein anderes Gesicht. Einige Leistungsträgerinnen von einst sind zwar noch dabei. Mit einem jüngeren Gesicht und viel Dynamik zählt es zu den Favoriten im Wettbewerb.

Zunächst war vorgesehen, dass die THC-Frauen im Hinspiel nach Russland müssen. In der Kürze der Zeit nach der Europameisterschaft wäre es indes schwer gewesen, die Formalitäten zur Visumserstellung zu realisieren, erklärte Maik Schenk. Der THC-Geschäftsführer führte zudem wirtschaftliche Gründe infolge von derzeit kostenintensiven Flüge an, weshalb das Heimrecht getauscht worden ist. Im vorletzten Spiel der Gruppenphase, am 13. Februar, tritt die Mannschaft um Coach Müller in der gut 3000 Kilometer entfernten Wolgastadt an.

Geringere Kosten und weniger organisatorischer Aufwand sind auch die Gründe, dass die Europa-League-Spiele in der Corona-Serie weiter in der Salza-Halle ausgetragen werden und nicht wie vorher in Nordhausen. Der spezielle Handball-Boden sowie die geforderten LED-Banden müssen so nicht mehrfach abgebaut, transportiert und wieder aufgebaut werden. Im Zuge des ausgesetzten Schulunterrichts liegt der Boden seit ein paar Wochen in der Salza-Halle. Das entlastet den Verein in der schwierigen Zeit ohne Einnahmen durch das Zuschauerverbot.

Dass Ines Khouildi in dieser Spielzeit für den THC zum Einsatz kommt, ist illusorisch. Die Tunesierin ist in diesen Tagen noch einmal am Kreuzband operiert worden, weil eine frühere Verletzung immer wieder Probleme bereitete und einen Einstieg seit Sommer verhinderte.