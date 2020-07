Team Aufbau: Emely Theilig vom HC Leipzig und THC-Talent Tyra Bessert (in Rot), hier mit HC-Leipzig-Trainer Fabian Kunze (links) und THC-Trainer Goncalo Miranda (rechts).

THC-Talent Tyra Bessert soll auch für Leipzig treffen

Für Handball-Talent Tyra Bessert führt der Weg über Leipzig. Der Thüringer HC und der HCL konnten sich auf ein Doppelspielrecht für die 18-jährige Jugendnationalspielerin einigen. Die Schülerin vom Pierre-de-Coubertin-Gymnasium trägt so nicht nur das THC-Trikot in der dritten Liga Ost, sie kann zudem wertvolle Erfahrungen in der zweiten Bundesliga sammeln.

Dies war der Wunsch von Heimtrainer Goncalo Miranda. „Der THC arbeitet hart daran, Talente auf das höchste Niveau des Handballs vorzubereiten. Einige von ihnen, wie Tyra, zeigen große Verbesserungen, aber der Schritt von der 3. Liga zur Spitze der ersten Bundesliga ist immer noch zu groß“, erklärt er. Miranda ist froh, dass mit Leipzig eine Zusammenarbeit begonnen werden konnte, um der Erfurterin Lernen auf höherem Spielniveau zu ermöglichen. Zugleich soll die Entwicklung von Nachwuchs im deutschen Frauenhandball vorangetrieben werden.

Die Rückraum-Mitte-Position teilt sich Tyra Bessert mit Emely Theilig. Von der Erfahrung der 20-Jährigen kann sie besonders im Angriff viel lernen. Die Erfurterin, die von klein auf beim THC alle Nachwuchsstationen durchlief, passt ins Konzept des HC Leipzig. Nach Jahren großer Rivalität mit den Thüringern und dem Absturz startet der HCL nach dem Aufstieg aus der dritten Liga in die zweite Zweitliga-Saison. Mit jungen Spielerinnen will er dort weiter Fuß fassen.