THC-Trainer Herbert Müller enttäuscht nach Aus in der European League

Molde. Enttäuschung pur bei den Handballerinnen vom Thüringer HC. Nach dem bitteren Aus in der Qualifikation der Europaean League konzentriert sich die Mannschaft auf die Bundesliga.

Es gibt Momente, in denen Herbert Müller die grüne Time-out-Karte vors Gesicht hält. Mitunter könnte er sie vor Wut auf dem Boden pfeffern. Manchmal rennt der Trainer des THC damit energisch zu den Zeitnehmern. Die Schlussphase im Rückspiel der European-League-Qualifikation bot Grund für alles, aber keine Unterbrechung half. Ein paar Stunden später nach dem gemeinsamen Anschauen der Champions- und European-League-Spiele war der Ärger derweil etwas verflogen. Tränen waren geflossen, die Blicke auf die nächsten Gegner gerichtet: Bad Wildungen und Halle statt Chambray Touraine. „Wir gewinnen zusammen, wir verlieren zusammen“, sagte Müller. Seine Mannschaft hatte beides.

Ein 28:26 (13:10) bei Molde Elite reichte am Samstag nicht, um das Minus von drei Toren aus dem Hinspiel (32:35) wettzumachen. Während Blomberg-Lippe das Duell mit Metzingen 28:24 (Hinspiel: 28:27) gewann, schieden die THC-Handballerinnen in der zweiten Qualifikationsrunde der European League aus. Zum ersten Mal in 13 Spielzeiten in einem internationalen Wettbewerb ist so früh Endstation. Molde spielt nun am 13. und 20. November gegen Chambray Touraine um den Einzug in die Gruppenphase.

Der Rot-Weiß Erfurt Newsletter Wir versorgen Sie einmal in der Woche mit aktuellen Nachrichten, Hintergründen und exklusiven Interviews rund um den Thüringer Traditionsverein FC Rot-Weiß Erfurt. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

„Das ist enttäuschend“, sagte Herbert Müller. Die Stimmung war am Samstag vor allem deshalb ganz unten, weil sein Team den Fuß bereits in der dritten Quali-Runde zu haben schien. 50 Minuten hatte es an sich und das Weiterkommen geglaubt. Mit einem Fünf-Tore-Plus lag der THC beim 25:20 vorn. Eine Aneinanderreihung technischer Fehler brachte das Aus. „Wir hätten den Sack zumachen müssen. Uns hat gegen Ende ein bisschen der Mut gefehlt“, fasste der Trainer das Ende einer kämpferischen Partie bei den Norwegerinnen zusammen.

Herz hatte zuvor sein Team bewiesen. Josefine Huber stellte sich trotz Rückenschmerzen in den Dienst der personell noch immer geschwächten Mannschaft. Vorn erzielte sie aus vier Würfen vier Treffer. Hinten gelang es mit der Kapitänin, eine sichere Abwehr zu stellen, die Molde fernhielt.

Labrina Taskalou marschiert voran

Jede Viertelstunde ein Tor mehr zu werfen hieß die Rechnung. Eröffnet durch Annika Meyers 1:0, erfüllten die Thüringer die Aufgabe. Per Doppelschlag durch Labrina Tsakalou wuchs das Plus um einen Treffer (9:7, 18.) – und zur Pause auf ein 13:10. Molde, das vor allem durch Top-Schützin Mona Obaidli im Hinspiel mit zwölf Toren schalten und walten konnte, stand spätestens nach Hubers 14:10 kurz nach Beginn der zweiten Hälfte unter Druck. Die Thüringerinnen steigerten sich. Tsakalou marschierte voran. Spätestens nach ihrem neunten von zehn Toren zum 24:19 (49.) schien ihr THC-Team auf Kurs. Ballverluste, Stürmerfouls und Fehler machten jedoch alle Mühen zunichte. Sechseinhalb Minuten vorm Ende war Molde auf zwei Tore herangekommen und glich 60 Sekunden vor Schluss sogar aus (26:26).

Dass die Gäste binnen einer Minute noch zweimal trafen, sprach für sie. „Weitere zwei Sekunden länger und wir hätten noch ein Tor gemacht“, meinte Herbert Müller.

Gereicht hätte das nur auch nicht. Die Qualifikation, war er sich sicher, war nicht am Samstag, sondern im Hinspiel verloren worden.