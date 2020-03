Eisenach. Handball-Talente aus der Wartburgstadt sind in Thüringen eine Klasse für sich und dominieren auch die Endrunde nach Belieben.

ThSV Eisenach: C-Jugend krönt mit Titelgewinn perfekte Saison

Wer auf Landesebene alle Punktspiele gewinnt, der darf sich völlig zurecht mit dem Landesmeister-Titel schmücken. Die 13/14-jährigen Handballtalente des ThSV Eisenach um das Trainerteam Jan Gesell, John Martin und Noah Streckhardt hatten die Punktspielsaison in der Landesliga (Staffel 4) mit 16:0 Punkten und einem beeindruckenden Torverhältnis von 334:62 Treffern abgeschlossen.

Die Vorrundengruppe 1 zur Ermittlung der Teilnehmer für die Endrunde wurde mit 6:0-Punkten angeschlossen. Auch in der Finalrunde in der Eisenacher Werner-Aßmann-Halle konnte die Konkurrenz den ThSV-Youngstern nicht das Wasser reichen, erbrachten klare Siege über den SV Hermsdorf (26:9) und die HSG Saalfeld/Könitz (32:13) den Titel.

„Wir sind unserer Favoritenrolle gerecht geworden, erreichten damit unser erstes großes Ziel der Saison“, erklärte John Martin. Was dieser Titel wert ist, sollten eigentlich die weiterführenden Spiele des Mitteldeutschen Handballverbandes zeigen. Die Vorrunde zur Ermittlung des MHV-Meisters sollte am Sonntag, 29. März, in Eisenach stattfinden, doch daraus wird nach dem Corona-bedingten Sportstopp nichts.

Gegen den SV Hermsdorf beherrschte Eisenach klar das Geschehen. „Unsere gute Abwehrarbeit im Zusammenspiel mit dem Torhüter war ausschlaggebend“, konstatierte John Martin. Das Tempospiel wurde zu effizienter Chancenverwertung genutzt. Julian Helm traf zum 12:1 (15.). Der Halbzeitstand von 15:4 war Beleg für die Kräfteverhältnisse. Angesichts des überaus komfortablen Polsters wechselte das ThSV-Trainer-Team durch: Dennoch wuchs der Vorsprung weiter an. Anton Gröbe erzielte per Konter das 22:8 (36.).

Auch gegen die HSG Saalfeld/Könitz von Beginn auf der Siegerstraße. „Zunächst hatten wir leichte Startprobleme, die Chancenverwertung ließ zu wünschen übrig“, skizzierte John Martin den Auftakt. Doch das währte nur kurz. Vom 5:3 (6.) zogen die ThSV-Youngster auf 18:5 (Elias Wöhler, 19.) davon. Nach dem Seitenwechsel bekamen wieder die durchgewechselt, sodass alle zur Verfügung stehenden ThSV-Talente zum Einsatz kamen. Emil Weiß beendete mit einem Doppelpack den Trefferreigen zum 26:9 Endstand.

ThSV: Bastian Freitag, Dominic Wallstein, Jannes Rehm (1), Anton Gröber (4), Eric Herz (2), Conrad Ruppert (1), Nils Schmidt, Leon Pöhlmann (6), Hannes Beyer (4), Merlin Baldeweg (4), Elias Wöhler (14), Emil Starke (10), Julian Helm (10), Emil Weiß (2).