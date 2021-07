ThSV Eisenach: Erster Test gegen Aue

Eisenach. Die Zweitliga-Handballer von der Wartburg beenden ihr Trainingslager in Bad Blankenburg.

Markus Murfuni war zufrieden mit dem ersten Trainingslager des ThSV Eisenach in der Landessportschule in Bad Blankenburg. „Das waren sehr intensive Einheiten, wir haben eine gute Basis für die nächsten Tage und Wochen in Vorbereitung der neuen Saison geschaffen“, sagte der Trainer des Handball-Zweitligisten, der mit den beiden Rückraumspielern Fynn Hangstein (vom TBV Lemgo Lippe) und Malte Donker (TSV Hannover-Burgdorf), Torhüter Johannes Jepsen (TuS Nettelstedt-Lübbecke) und Kreisspieler Ruben Carlos Mota Sousa (TuS Vinnhorst) vier neue Spieler im Kader hat.

In der kommenden Woche bestreitet Eisenach das erste Vorbereitungsspiel, das am Dienstag, 3. August, um 18.30 Uhr beim Ligarivalen EHV Aue vorgesehen ist. Im Rahmen eines weiteren Trainingslagers sind am 5. und 7. August zwei Testspiele beim Erstliga-Absteiger HSC Coburg geplant. „Ob die Testspiele mit Zuschauern stattfinden, entscheiden, die jeweils zuständigen Gesundheitsämter. Wir sind bemüht, das Testspiel gegen den HC Elbflorenz am 18. August in der Werner-Aßmann-Halle vor Zuschauern durchzuführen“, sagte Eisenachs Manager Rene Witte. Zudem spielt der ThSV Eisenach am 13. August um 19 Uhr in Mühlhausen gegen den TV Hüttenberg.