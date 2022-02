ThSV Eisenach fordert den Ligaprimus

Gummersbach. Die Thüringer Zweitliga-Handballer unterliegen trotz starker Abwehr in Gummersbach mit 25:28.

Beim Tabellenführer und heißen Aufstiegsanwärter VfL Gummersbach unterlag Handball-Zweitligist ThSV Eisenach am Sonntag mit 25:28 (12:15). An der Abwehrleistung gab es kaum Abstriche zu machen. Mangelnde Torwurfeffektivität verhinderte aber die mögliche Überraschung. Zu oft, mehrfach aus freier Position (auch vom Siebenmeterstrich), scheiterten die Eisenacher am guten Tibor Ivanisevic im Gummersbacher Kasten. „14 der 28 Gegentore kassierten wir nach von uns ausgelassenen freien Chancen im Gegenstoß“, ärgerte sich Trainer Misha Kaufmann: „Es lag also nicht an der Struktur unseres Angriffs, sondern daran, dass wir die Bälle nicht versenkten.“

Der ThSV wartete mit einer klaren Leistungssteigerung gegenüber der Heimniederlage gegen Essen auf. Gummersbach musste bis in die Schlussphase um den fest eingeplanten Doppelpunktgewinn bangen. Erfolgreichste Werfer des ThSV Eisenach waren Ante Tokic und Fynn Hangstein mit jeweils sechs Treffern.

„Der VfL Gummersbach ist uns vom finanziellen Budget und von der individuellen Klasse der Spieler überlegen, wir können dem nur über das Team begegnen“, erklärte Trainer Kaufmann im Vorfeld. Das setzte seine Crew auch um. Ohne Respekt vor dem Ligaprimus mit großen Namen gestalteten die Wartburgstädter die erste Halbzeit. Mit Spielzügen insbesondere zu Rechtsaußen Tokic (vier Treffer bei vier Versuchen) waren sie erfolgreich. Später wackelte beim 25:22 (53.) nach zwei Hangstein-Treffern in den leeren VfL-Kasten der Sieg für den Favoriten. Doch Eisenach war nicht kühl genug.

Bereits an diesem Mittwoch empfängt Eisenach den Tabellensechsten aus Hagen (20 Uhr). Es gelten 2G-plus-Regeln. Einige Tickets sind Montag und Dienstag in der Geschäftsstelle erhältlich.