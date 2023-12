ThSV Eisenach gönnt sich Auszeit auf dem Weihnachtsmarkt

Eisenach Als Profis zum Anfassen präsentierten sich die Erstliga-Handballer am Wochenende auf dem Marktplatz der Wartburgstadt.

Am spielfreien Sonntag luden die Bundesliga-Handballer des ThSV Eisenach zu einer Autogrammstunde und Gesprächsrunde auf den Eisenacher Weihnachtsmarkt ein, exakt in das Glühwein-Areal von ThSV-Vereinsmitglied Fred Hofmann-Jehn ein. Die Schaustellerfamilie aus Wutha-Farnroda ist seit 21 Jahren an herausragender Stelle auf dem Weihnachtsmarkt der Wartburgstadt präsent. Das Handballteam signierte Autogrammkarten, Mannschaftsposter, Trikots und blau-weiße Fahnen, erfüllte eine Vielzahl an Fotowünschen, fachsimpelte mit den Besuchern über die aktuelle Situation. Vor den Festtagen sind die Profis in dieser Woche noch zweimal gefordert. Am Mittwoch bei den Rhein-Neckar Löwen und unmittelbar vor Heiligabend, am Samstag, im Heimspiel gegen den Abstiegs-Mitrivalen HC Erlangen. tl