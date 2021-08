ThSV Eisenach II: Noch viel Arbeit für Trainer Hellwig

Mühlhausen. In einem Testspiel in Mühlhausen kassiert die Handball-Zweitligareserve eine deutliche Niederlage. Bester Eisenacher ist ein Gastspieler.

Im Rahmen des Handballtages des VfB Mühlhausen kam es zum Testspiel zwischen den Thüringenliga-Mannschaften des Gastgebers und des ThSV Eisenach II. Der vom ehemaligen Eisenacher A-Jugend-Bundesliga-Coach Kasten Knöfler trainierte VfB Mühlhausen bezwang den ohne etliche Stammkräfte in kleiner Formation angereisten ThSV Eisenach II mit 34:26 (18:12). „Dieser Handballtag war eine rundherum gelungene Sache. Kompliment und Dank an das fleißige Organisations-Team vor Ort“, betonte Daniel Hellwig, der neue Trainer des ThSV Eisenach II.

Das Fehlen von Qendrim Alaj, Ardit Ukaj, Philipp Urbach, Hannes Meyer, Philipp Bourtal und Bastian Kemmler war bei den Gästen aus Eisenach nicht zu übersehen. Mit Andreas Fehr und Aron Büchner standen beide Torhüter nicht zur Verfügung. Der junge Ole Gastrock-Mey übernahm die Rolle des Rückraum-Shooters. Er versenkte neun Bälle. „Ole traute sich im Spielverlauf immer mehr zu, setzte selbst Akzente, suchte den Torabschluss“, urteilte sein Trainer Daniel Hellwig. Der noch an den Folgen einer Fußverletzung laborierende Armend Alaj nahm nach Startschwierigkeiten Fahrt auf, netzte insgesamt sieben Bälle ein. Gute Noten bekam der junge Julius Brenner, der, so Daniel Hellwig, „erneut ein Aktivposten war“.

Zu den Besten im Trikot des ThSV Eisenach II zählte Gastspieler Stephan Harseim. Der 36-Jährige spielte in jungen Jahren in Eisenach, geht aktuell im benachbarten Hessen, beim Nord-Landesligisten VfL Wanfried seiner sportlichen Leidenschaft nach. „Seit letztem Oktober habe ich keinen Ball mehr in der Hand gehabt“, berichtet Stephan Harseim schweißdurchtränkt nach seinem 60-Minuten-Einsatz in Mühlhausen. Er meisterte 16 Bälle! „Als ich ihn anrief, ob er uns helfen kann, kam ein schnelles Ja. Wir danken Stephan ausdrücklich für diesen Feuerwehreinsatz mit einer überragenden Leistung“, erklärte Hellwig.

Der Torwart-Routinier konnte die klare Niederlage allerdings nicht verhindern. „Wir agieren in der Abwehr einfach noch zu lieb. Der VfB Mühlhausen kam über sein bekanntes Kreisläuferspiel immer wieder in beste Wurfpositionen“, konstatierte der Coach des ThSV Eisenach II. „Unsere Fehlpassquote war zu hoch“, fügte Daniel Hellwig an.

Mühlhausens Coach Knöfler brachte seinen eigentlichen Rechtsaußen Maximilian Jäschke im Rückraum zum Einsatz. „Er hat Qualität für alle Positionen“, lobte Knöfler den 25-jährigen Ex-Eisenacher, der von einer schweren Verletzung vollständig genesen ist. Die Hausherren zogen vom 6:4 (11.) auf 10:5 (20.) und 17:11 (29.) davon, dominierten auch nach dem Seitenwechsel. Patrick Cuturic und Ole Gastrock-Mey brachten nach Wiederanpfiff den ThSV Eisenach II bis auf fünf Treffer heran, zu mehr reichte es nicht.

Bis zum Start der Thüringenligasaison am 25. September (Auswärtsspiel bei der SG Suhl/Goldlauter) muss Hellwig noch an einigen Stellschrauben drehen. „Wir stehen erst am Anfang. Vor uns liegt noch ganz viel Arbeit, wollen wir in der Thüringenliga erfolgreich bestehen“, wiederholt der Coach in diesen Tagen immer wieder. Er unterstreicht im gleichen Atemzug, dass alle im Team voll mitziehen, versuchen, seine Vorgaben umzusetzen. Am Samstag traf sich die Mannschaft zum Teambuilding auf der Tennisanlage des TC Blau-Weiß Eisenach im Johannistal. Der Tennisschläger wurde geschwungen.

ThSV Eisenach: Harseim; Gastrock-Mey (9/1), Brenner (1), Cuturic (3), Reum (2), Schlotzhauer, Schunke, Hennig, Steiner (4), A. Alaj (7/3).