ThSV Eisenach II: Trainer Hellwig sieht im Test Licht und Schatten

Eisenach. Die Zweitliga-Reserve des ThSV Eisenach beginnt gegen Goldbach fehlerhaft, steigert sich aber. Youngster bekommen gute Noten.

Zum Training in Spielform trafen sich die Handball-Thüringenligisten ThSV Eisenach II und SV Blau-Weiß Goldbach/Hochheim in der Werner-Aßmann-Halle. Die Gäste hatten um diese gemeinsame Trainingseinheit nachgesucht, steht ihnen derzeit doch keine Halle zur Verfügung. „Wir machen viel im Freien, oft auf dem Remstädter Sportplatz“, schildert Mannschaftsleiter Andreas Wagner. Umso willkommener sind da Testspiele und gemeinsame Trainingseinheiten in fremden Hallen.

Urlaubs- und verletzungsbedingt hatte Daniel Hellwig, der neue Coach des ThSV Eisenach II, für die Trainingseinheit mit den Nessetalern nur einen kleinen Kader zur Verfügung. Die A-Jugendlichen genießen noch ihre Ferien. Bastian Kemmler und Tom Steiner fehlten verletzungsbedingt. Kapitän Qendrim Alaj, Hannes Meyer, Ardit Ukaj und Aron Büchner befinden sich im wohlverdienten Urlaub. „Wir sind noch ganz am Anfang“, erklärte Daniel Hellwig. Soll heißen, es wartet auf das Team und den Trainer noch ganz viel Arbeit.

„Mit dem Auftakt, der Partie über drei Mal 20 Minuten war ich nicht zufrieden. In der Abwehr zu lieb, die Fehlpassquote war hoch, die Torchancen wurden leichtfertig ausgelassen“, begründete Hellwig seine frühe Auszeit. Nur langsam wurde es besser. Der ThSV Eisenach II lief ständig einem Rückstand hinterher. „Im zweiten Drittel bekam die Abwehr mehr Zugriff. Die Torchancen wurden besser genutzt“, bilanzierte Hellwig. Das letzte Drittel wurde das beste der Eisenacher. „Jetzt passte das Timing. Wir brachten unser Angriffsspiel auf den Punkt. In der Abwehr haben wir kaum noch etwas zugelassen“, konstatierte der Coach des ThSV Eisenach II.

Ole Gastrock-Mey gelangen gute Aktionen aus dem Rückraum. Julius Brenner gefiel während der gesamten 60 Minuten auf der mittleren Aufbauposition, spielte viel für seine Nebenleute, überzeugte aber ebenso mit enormem Zug zum Tor. Philipp Bourtal kniete sich in die für ihn ungewohnte Rolle des Linksaußen. Max Schlotzhauer warf seine kämpferischen Tugenden in die Waagschale. Der ThSV Eisenach II beendete als knapper 26:25-Sieger die Trainingseinheit.

Am kommenden Freitag gastiert der ThSV Eisenach II zu einem weiteren Testspiel beim Thüringenligisten VfB TM Mühlhausen (Anwurf 17 Uhr). Daniel Hellwig wird dann einen breiteren Kader zur Verfügung haben. Im Anschluss (19 Uhr) stehen sich die Zweitbundesligateams des ThSV Eisenach und des TV Hüttenberg gegenüber. Eintrittskarten für den Handballabend – natürlich in begrenzter Zahl – sind am Spieltag an der Tageskasse erhältlich, wobei die 3 G-Regel (geimpft, genesen, getestet) einzuhalten ist.