ThSV Eisenach mit attraktiven Testgegnern

In knapp fünf Wochen wollen die Handball-Bundesligen den Neustart wagen und in die Saison 2020/2021 einsteigen. Für die Zweitliga-Männer des ThSV Eisenach geht es zum Auftakt am 3. Oktober zu Aufsteiger TuS Fürstenfeldbruck. Unter Leitung von Cheftrainer Markus Krauthoff-Murfuni ist der ThSV in die finale Saisonvorbereitung eingestiegen. Sechs Testspiele gegen Erst- und Zweitligisten sind geplant: an diesem Freitag in Suhl gegen die Rimpar Wölfe, am Dienstag, dem 8. September beim SC Magdeburg, am 11. September bei Elbflorenz Dresden, am Sonntag, dem 13. September in Eisenach gegen Ludwigshafen, am 23. September, ebenfalls in Eisenach gegen Coburg und am 26. September in Dutenhofen gegen Wetzlar.

Derweil erweist sich die im Vorjahr erlittene Verletzung bei Kristian Volar deutlich komplizierter als erwartet. Der 26-jährige Rückraumspieler kann deshalb noch nicht vollständig ins Mannschaftstraining einsteigen. Dagegen ist Rechtsaußen Ante Tokic (Fingerbruch) guter Dinge, in zwei Wochen wieder voll mittrainieren zu können.