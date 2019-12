ThSV Eisenach zu spät erwacht

Ehrliche Finder waren nach dem Spiel in der Aßmann-Halle gleich mehrfach gesucht. Eine Geldbörse war verloren gegangen – und zuvor schon das Spiel der Eisenacher gegen die Gäste aus Ferndorf.

Mehr noch: Mit dem 26:30 (12:16) gegen die beherzt auftretenden Siegerländer kamen auch einige hiesige Gewissheiten abhanden. Etwa die, angesichts eines doppelt bis dreifach besetzten Kaders auf alle Fragen eine Antwort zu haben.

An diesem Abend blieb der ThSV vieles schuldig, so dass selbst der Handballweise Sead Hasanefendic an der Seitenlinie bisweilen ratlos wirkte. „Wir kommen nicht ins Spiel, der Funke zündet nicht. Die Abwehr nicht kompakt, im Angriff zu wenig Druck“, benannte Eisenachs Trainer die Schwachpunkte.

Den Gastgebern gelang keine einzige Führung, und als Ferndorf vom 2:2 (8.) auf 6:2 (11.) davonzog, war im Grunde die Vorentscheidung gefallen. Den Rucksack dieses Rückstandes schleppten die Eisenacher fortan über das Parkett. Und hätte Karic nicht schon bis dahin fünf Hundertprozentige entschärft, wäre das blau-weiße Schiff frühzeitig versunken. „Die erste Halbzeit war schrecklich“, meinte Willy Weyhrauch, und Alexander Saul, mit acht Toren der einzige im Rückraum, der kämpfte und traf, ergänzte: „Es ist wieder mal die Anfangsphase, die uns das Genick bricht.“

16 Strafminuten für Eisenach

Nur einmal keimte die Hoffnung – als der ThSV in vier atemberaubenden Minuten ein 16:21 zum 21:21 (44.) neutralisierte. Mehr aber glückte nicht. „Wir haben den Kopf oben behalten“, strahlte Gästetrainer Michael Lerscht. Er konnte sich auf die Präzision und Wurfgewalt seines Rückraums ebenso verlassen wie auf sein Torhüterduo.

Von einem „verdienten Sieg für Ferndorf“ sprach Achim Ursinus. „Alles andere wäre Augenwischerei“, sagte Eisenachs langjähriger Trainer aus BSG-Motor-Zeiten. „In den entscheidenden Phasen glückten die big points nicht“, meinte Vereinslegende Rainer Osmann, der dem neugegründeten Ehrenrat des ThSV angehört. Probleme mit der Schiedsrichterleistung hatte nicht nur er. Die von Oliver und Philipp Frankholz verhängten 16 (!) Strafminuten für Eisenach (nur sechs an Ferndorf) zeichnen ein Zerrbild dieses weder überhart noch unfair geführten Spiels. Entscheidend waren sie nicht. Verloren haben die Eisenacher in Halbzeit eins ganz allein.

Die Feierlaune der Blau-Weißen ist fraglos gedämpft. Doch haben sie auch nur bedingt Zeit. Bis Donnerstag wird täglich trainiert. Damit sich im Heimspiel gegen Dresden (26. Dezember, 18 Uhr) der Wunsch von Alexander Saul erfüllt: „Das Jahr gut zu Ende bringen.“