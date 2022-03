ThSV-Handballer drehen Partie in sechs Minuten

Lübeck. Dank einer klasse Schlussphase und einer konstant starken Deckung gewinnen Eisenachs Zweitliga-Handballer bei Lübeck-Schwartau 27:25 (12:13).

Das Selbstvertrauen der Eisenacher Handballer hat weiteren Nährstoff erhalten. Im zweiten Auswärtsspiel in dieser Woche knüpften die ThSV-Männer am Freitag an die Vorstellung bei Dormagen an. Dank einer starken Abwehr und einem Lauf in den letzten 15 Minuten gelang ihnen mit einem 27:25 (12:13) bei Lübeck-Schwartau der dritte Sieg in Serie. Zugleich beendeten die Thüringer den Aufschwung des VfL, der nach dem Trainerwechsel vier Erfolge gefeiert hatte, und verdrängten ihn vom elften Platz in der Zweitliga-Tabelle.

„Ich bin stolz auf meine Mannschaft“, sagte ThSV-Coach Misha Kaufmann nach dem elften Saisonsieg. Ein Grund dafür sah nicht zuletzt darin, es geschafft zu haben, in der entscheidenden Phase ruhig zu blieben. Knapp eine Viertelstunde vor Schluss lagen die Thüringer mit drei Treffern hinten (17:20), setzten dann aber zur Aufholjagd an. Innerhalb von sechs Minuten wendeten sie mit einem 6:0-Lauf das Blatt. Die Auszeit von Kaufmann kurz zuvor trug dazu bei – ebenso der Torwartwechsel. Fran Lucin stellte die mehr und mehr einbrechenden Gastgeber vor Probleme. Als Johannes Jepsen beim 23:24 (57.) noch einen Siebenmeter wegfischte, war der Weg frei. Für Fynn Hangstein, der vor seinem Schlusspunkt mit dem neunten Tor zum 25:23 traf (58.). Und für Jannis Schneibel, der mit dem 26:24 alles klarmachte.