ThSV-Handballer ziehen Wölfen mit wilder Jagd den Zahn

Eisenach. Gegen den Letzten der zweiten Liga erfüllen die Eisenacher ihre Pflichtaufgabe und bleiben voll im Aufstiegsrennen. Die Hatz beginnt nach der Pause.

Am Freitagabend sollte nichts schief gehen, damit der ThSV Eisenach im Aufstiegsrennen der 2. Handball-Bundesliga als „Jäger“ weiter die Konkurrenz in Wurfweite behalten kann. Gegen den Tabellenletzten Wölfe Würzburg gelang den Thüringern vor 2014 Fans ein souveräner 41:25 (18:15)-Sieg. Die Blauen bleiben im Rennen!

Die 28:32-Hinspielniederlage bei den Wölfen war die schmerzlichste der Saison für den ThSV. Der doppelte Punktverlust beim Abstiegskandidaten zeigte wie eng diese 2. Liga ist. Auch die Kontrahenten Dessau (36:39) und N-Lübbecke (32:32) hatten mit den Franken ihre liebe Not und Mühe. Doch der Tabellenletzte agierte unglücklich, holte bisher nur neun Zähler, verlor zuletzt das Abstiegsendspiel gegen Konstanz 31:33 und muss sich wohl auf die 3. Liga einstellen.

Nur die Abwehr besitzt zunächst Spitzenniveau

Das unglückliche 27:28 in Dessau hatte der ThSV weggesteckt. In der Länderspielpause gab es neben Training auch ein freies Wochenende für die Handballer mit ihren Familien. Die letzte Pause hatten die Eisenacher nicht so gut verkraftet. Im März hatte es Niederlagen gegen Essen und Hüttenberg gesetzt.

Der Ehrgeiz der Truppe von Trainer Misha Kaufmann explodierte gegen Würzburg schnell. Doch nach dem 4:1 stand es bald 7:7 (13.), weil wieder nur die aggressive Eisenacher Abwehr Spitzenniveau besaß. Doch auch da griffen die Rädchen nicht mehr ineinander. Trainer Kaufmann wurde immer lauter. Nach 25 Minuten klebte der Tabellenletzte mit 14:14 immer noch dran. Es blieb ein zäher Kampf bis zur 18:15-Halbzeitführung.

Hangstein krönt sich zum Schützenkönig

Doch dann zündete der ThSV-Motor. Sieben schnelle Tore und die Vorentscheidung war mit 25:16 gefallen (36.). Die Würzburger Wölfe konnten der wilden Hatz der Eisenacher nicht mehr entfliehen. So erlegten die blauen Jäger den Gast aus Franken am Ende ganz sportgerecht mit einen kapitalen 41:25. Dabei krönte sich Fynn Hangstein mit 14 Toren zum Schützenkönig.

Eisenach sprang damit mit dem besseren Torverhältnis auf Rang drei der bereinigten Tabelle (ohne Spiele von Gaststarter Motor Saporischschje). Lübbeckes 26:29-Pleite gegen die Ukrainer am Freitagabend wird nicht gewertet. Der Tabellenzweite Dessau hat in Bietigheim beim Liga-Achten am Sonntag (17 Uhr) eine schwere Aufgabe vor sich. Verlieren die Anhaltiner, rückt der ThSV gar auf den Aufstiegsrang zwei vor. Eine wohl vorentscheidende Partie aber wartet dann am kommenden Samstag (20 Uhr) auf die Kaufmann-Truppe. Es geht zum Tabellenführer Balingen-Weilstetten.