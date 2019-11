Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

ThSV II kämpft gegen die Heimmisere

Eisenach. Der ThSV Eisenach II musste zuletzt drei Heimniederlagen quittieren. Die Devise für das Wochenende ist klar: Endlich mal wieder daheim gewinnen! Das Team empfängt am Sonntag um 16 Uhr in der Werner-Aßmann-Halle den SV Hermsdorf.

Die Handball-Männer vom Thüringer Autobahnkreuz haben erst zwei Niederlagen kassiert, konnten zuletzt drei Erfolge in Serie bejubeln, darunter ein 21:20-Auswärtssieg in Mühlhausen. Hermsdorf hat 10:4 Punkte vorzuweisen. Jan Minas, der Ex-Eisenacher, steht nicht mehr im Aufgebot der Ostthüringer. Er wechselte im Sommer zum HBV Jena in die Mitteldeutsche Oberliga, teilt sich dort mit dem ehemaligen Eisenacher Marcel Popa die Regieposition. Beim HBV Jena sind auch die einstigen ThSV-Akteure Sebastian Triller und Jannick Möller.

Der ThSV II bestritt am Donnerstag ein Trainingsspiel gegen die Junioren-Nationalmannschaft von Israel, die sich derzeit auf Einladung des DHB zu einem Langzeittrainingslager in Gummersbach aufhält. Unter den Augen von Yoav Lumbroso, dem israelischen Nationalspieler in Diensten des Eisenacher Zweitliga-Teams, entwickelte sich in der Werner-Aßmann-Halle eine von beiden Seiten intensiv geführte Partie. Die Unparteiischen Hausdörfer/Löwe waren vollauf gefordert, verhängten insgesamt zehn Siebenmeter (sieben für die Israelis) und zwölf Strafminuten. Die Israelis setzten auf Tempo, Spielwitz sowie Torgefahr von allen Positionen aus dem gebundenen Spiel.

Die Schützlinge von Michael Stegner-Guillaume hielten über weite Strecken gut mit, resignierten nach einem 12:20-Halbzeitstand nicht, trafen nach einer Aufholjagd zum 24:27 (51.). Am Ende hieß es 27:35. Armend Alaj, mit acht Treffern bester Werfer des ThSV Eisenach II, schied kurz vor Schluss mit einer schweren und schmerzhaften Ellenbogenverletzung aus. Er wird vermutlich am Sonntag ausfallen.

„Ich habe mir natürlich Gedanken darüber gemacht, weshalb wir zuletzt erfolglos blieben“, berichtet ThSV-Coach Michael Stegner Guillaume. Ohne Rückraum-Shooter ist das Angriffsspiel seiner Mannschaft halt ausrechenbar. „Spätestens nach 40 Minuten haben sich die Kontrahenten darauf eingestellt. Es muss uns gelingen, Überraschungsmomente zu schaffen“, erklärt Stegner-Guillaume. Experimentieren ist also angesagt. Grundvoraussetzung freilich, die eigene Fehlerquote gegenüber den letzten Spielen deutlich zu minimieren. Am Donnerstagabend hatten sich 17 Akteure eingefunden. „Wir werden die besten 14 auf das Spielprotokoll setzen, in der Hoffnung, dass sie uns zum Sieg führen“, sagt Michael Stegner-Guillaume.