Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

ThSV II kann das Goldbacher Abwehrbollwerk nicht knacken

Bis auf einen kleinen Wackler in der ersten Halbzeit (7:8, 20.) untermauerte der SV Blau-Weiß Goldbach/Hochheim mit einem letztendlich überaus deutlichen 33:22-Erfolg über den ThSV Eisenach II seine Heimstärke. In den bisherigen acht Heimspielen wurden im „Hornissennest“ Nessetalhalle nur der SG Suhl/Goldlauter beide Punkte überlassen.

Erneut landeten über 30 Bälle im Kasten der Wartburgstädter, die im Schnitt 30,8 Gegentore kassieren. Die Keeper des SV Blau-Weiß Goldbach/Hochheim, Florian Schneegaß und Janick Pillokat, lassen im Verbund mit ihrer Deckung indes im Schnitt nur 21,43 Bälle passieren! Der absolute Spitzenwert der Liga. „Hier zahlt sich die Arbeit von Jens Merten aus, den wir im Sommer für unser Trainerteam gewinnen konnten“, hatte Siegfried Juhnke, „Mister Handball“ des SV Blau-Weiß Goldbach/Hochheim, schon im Vorfeld erklärt. Neben der Abwehr einschließlich eines sich in Hochform präsentierenden Torhüters Pillokat, der insbesondere bei Würfen von beiden Außenpositionen seine Kasten schier vernagelte, gehörten die Rückraum-Shooter Marko Oluic und Daniel Fekete (zusammen 17 Tore!) sowie der Ex-Eisenacher Daniel Bohrt zu den Erfolgsgaranten.

„Unsere Abschluss-Schwäche von den Außenpositionen war gravierend“, bekannte Michael Stegner-Guillaume, der Coach des ThSV Eisenach II. Ihm fehlten mit Andreas Fehr (nach seinem Einsatz am Vortag in Essen im Zweitbundesligateam festgespielt) und Marius Noack (am Vorabend in Essen leicht verletzt) beide Stammkeeper. Somit lasteten die Aufgaben im Tor ausschließlich auf den Schultern von John Martin, der Stunden zuvor als junger Trainer der C-Jugend des ThSV Eisenach mit seinen Schützlingen den Thüringer Landesmeistertitel bejubelt hatte. Mit 13 abgewehrten Bällen konnte Martin eine solide Quote in Goldbach vorweisen.

Im ersten Abschnitt spielte der Gast über weite Strecken noch passabel. „Wir haben in der Deckung anfangs gut verschoben und aus dem Rückraum nicht viel zugelassen“, skizzierte Stegner-Guillaume die ersten 20 Minuten. Der ThSV Eisenach II ließ sich von der 6:3-Führung (11.) der Gastgeber nicht schocken. Nach einem Wechsel im Eisenacher Rückraum wackelte Goldbachs Abwehrbollwerk kurz. Spielten die Eisenacher schnell, marschierten in die Nahtstellen oder initiierten Spielzüge zu den Außenpositionen, ergaben sich beste Tormöglichkeiten. Maximilian Manys bediente Hannes Meyer am Kreis zum Anschlusstreffer (7:6, 17.). Einen an Meyer verwirkten Siebenmeter verwandelte Qendrim Alaj gegen Keeper Florian Schneegaß zum 7:7 (18.). Zwei Minuten später wuchtete Noah Streckhardt zum 7:8 ein (20.), bot sich Qendrim Alaj von der Siebenmeter-Linie die Möglichkeit, die Eisenacher Führung auf zwei Treffer auszubauen. Doch der mit 27 Lenzen älteste Eisenacher scheiterte am eingewechselten Pillokat (21.). Dieser blieb im Goldbacher Kasten und wurde ein entscheidender Faktor. Eisenachs Außen Philipp Urbach und Ardit Ukaj brachten in Serie das Leder an der eigentlichen Nummer zwei der Hausherren nicht vorbei, während Goldbachs Angriff mit einem 6:0-Lauf auf 13:8 (28.) enteilte.

Im zweiten Abschnitt lief beim Gast nicht mehr viel zusammen. Torhüter Martin fand deutliche Worte: „Wir haben uns richtig hängengelassen, ohne die erforderliche Körpersprache, ohne richtige Motivation.“ Nach einer unkontrollierten Aktion wurde sich sofort entschuldigt, wie Goldbachs Richard Sülzenbrück bei Eisenachs Youngster Jannis Förster (35.). Weshalb die Spielleiter Jens Hanse und Mario Schmid nahezu gleichmäßig verteilt 30 Strafminuten verhängten, bleibt deren Geheimnis. Die Spielfreude und Entschlossenheit der Gastgeber hielt indes an. Marc Wellendorf traf in Überzahl zum 29:17.

ThSV II: Martin; Brenner (1), Urbach (2), Meyer (3), Kemmler (3), Manys (1), Ukaj (2), Schunke, Hennig, Warlich (2), Streckhardt (2), Q. Alaj (6/5), Förster (1).