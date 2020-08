ThSV-Neuzugang Thomas Eichberger will in die 1. Bundesliga

Bei der Handball-Europameisterschaft im Januar rückte Thomas Eichberger (27) ins internationale Rampenlicht. Der Torhüter, ein Linkshänder, begeisterte mit der Nationalmannschaft der Republik Österreich. Inzwischen wechselte der EM-Held von der HSG Graz zum Zweitbundesligisten ThSV Eisenach, obwohl ihm auch Angebote aus Russland und Spanien vorlagen. Wir sprachen mit dem 1,95-Meter-Mann.

Wie kommt man im Wintersportland Österreich zum Handball?

Zum Skispringer fehlt mir die entsprechende körperliche Statur. In der Jugend bin ich Ski gelaufen, in der Schule habe ich nahezu parallel Handball gespielt. Mit 13 Jahren habe ich mich für die Mannschaftssportart Handball entschieden, habe dann vier Jahre die Handballakademie in Graz besucht.

Wie sind Sie ins Tor gekommen?

In der Schülermannschaft stand seinerzeit kein Torhüter im Aufgebot. Ich wurde gefragt, rückte in den Kasten und habe mich wohl ganz passabel angestellt. Als Linkshänder bin ich fortan im Tor geblieben.

Welchen Torwarttyp verkörpern Sie?

Auf dem Spielfeld bin ich emotional, außerhalb des Halle eher der ruhige Typ.

Haben Sie ein Vorbild?

Thierry Omeyer, das war ein absoluter Weltklasse-Mann! Mit Matthias Andersson, viele Jahre ein Top-Keeper auch in Deutschland, dann Torwarttrainer der österreichischen Nationalmannschaft, habe ich viel gearbeitet und viel von ihm gelernt.

Welchen Stellenwert besitzt der Handball in Österreich?

Seit der Europameisterschaft im eigenen Land erlebt der österreichische Handball einen Aufschwung. Leider bremste diesen die Corona-Pandemie aus. Wichtig zu wissen, die 1. Liga in Österreich ist keine komplette Profiliga. In den Mannschaften stehen viele Studenten, aber auch im normalen Berufsleben stehende Sportler. Auch in Graz waren nur wenige Profis im Aufgebot. Finanzstarke Clubs, wie die Wiener Vereine mit etlichen Profis, stehen zumeist in der Tabelle vorn. Graz spielt in einer großen Halle mit einem Fassungsvermögen von etwa 3.000 Zuschauern. Im Schnitt kommen zu den Heimspielen 600 bis 800 Zuschauer. Viele Vereine tragen ihre Heimspiele in kleineren Hallen aus, die zwischen 1.000 und 1.500 Zuschauern fassen.

Sie haben neun Jahre bei der HSG Graz gespielt. Das spricht für Vereinstreue.

Als Heranwachsender habe ich beim ATV Trofaiach gespielt. Noch ohne Führerschein war die Trainingsanwesenheit ein extremer Aufwand. Zusagen vom Verein wurden nicht gehalten. Die von mir gewünschte Professionalität war nicht gegeben. In Graz passte dann alles bestens, Studium und Handball. Mit dem Verein erlebte ich Höhen und Tiefen, bis wir vor vier Jahren den Aufstieg in die 1. Liga schafften. Der Klassenerhalt hing im ersten Jahr am seidenen Faden. Im alles entscheidenden letzten Spiel leitete ich in der letzten Minute mit einer Parade den Gegenstoß zum Treffer für den Ligaerhalt ein. Die vorletzte Saison, mit Platz drei abgeschlossen, war die beste der Vereinsgeschichte. Die letzte wurde aufgrund der Corona-Pandemie abgebrochen, wir standen auf Platz acht.

Im Sommer erfolgte der Wechsel nach Eisenach. Wie kam es dazu?

Nach meinem Länderspieldebüt gab es bereits Angebote aus Deutschland. Ich blieb noch ein Jahr in Graz. Ich glaube, der Wechsel kam zur richtigen Zeit und zum richtigen Verein. Beim ThSV Eisenach kann ich mich weiterentwickeln. Mit guten Leistungen kann ich auf mich aufmerksam machen, um den nächsten Schritt zu vollziehen. Ja, ich will in die 1. Handballbundesliga. Gern mit dem ThSV. Die 2. Handballbundesliga ist sehr ausgeglichen, da ist alles möglich. Auch für den ThSV Eisenach.

Sie wechseln aus Graz, der Landeshauptstadt der Steiermark mit über 300.000 Einwohnern in eine thüringische Kleinstadt. Eine Umstellung?

In Eisenach geht es schon ruhiger zu. Eisenach ist eine ausgesprochen geschichtsträchtige Stadt mit vielen Sehenswürdigkeiten. Für mich als Geschichtslehrer gibt es da ganz viel zu sehen und zu erkunden.

Wie wurden Sie von Ihrer neuen Mannschaft aufgenommen?

Ich fühle mich sehr wohl. Alles Supertypen. Wir haben trotz anstrengendem Training viel Spaß. Verständigungsprobleme gibt es nicht. Wenn ich den Dialekt aus der Steiermark spreche, werde ich freilich ganz schwer verstanden

Die Eingewöhnung wurde sicherlich begünstigt durch den Umstand, dass mit Daniel Dicker ein Teamkollege aus Graz mit nach Eisenach kam?

Festzustellen ist, unser beider Wechsel kam unabhängig voneinander zustande. Klar, mit Daniel Dicker wurde die Integration noch leichter. Wir beide kennen und verstehen uns gut, haben in Graz ein paar Jahre zusammengespielt.

Rainer Osmann, ein Urgestein des Handballs in Eisenach, war von 2001 bis 2008 Auswahltrainer in Österreich. Haben Sie das gewusst?

Na klar! Dass Rainer Osmann eine Vereinslegende beim ThSV Eisenach ist, weiß ich natürlich. Persönlich getroffen habe ich ihn bisher nicht, aber das wird sich nun sicherlich mal ergeben.