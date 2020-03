Thüringenliga: Rückschlag für Westvororte im Abstiegskampf

Nachdem in der letzten Woche bereits der Tabellenzweite aus Ehrenhain gegen Wacker Teistungen den Kürzeren zog, musste nun auch Aufsteiger SG Gera-Westvororte die Abgezocktheit der Eichsfelder anerkennen. Mit 2:3 unterlagen die Scheubengrobsdorfer auf dem Kunstrasen in Heinrichsgrün.

„Eine Heimniederlage im Abstiegskampf gegen einen Mitkonkurrenten schmerzt immer. Durch individuelle Fehler haben wir unsere Führung hergeschenkt. Nach dem Wechsel haben wir uns gesteigert, waren aber nicht durchschlagskräftig genug. Der Wille war da. Das Ergebnis hat nicht gestimmt. Das ist ärgerlich. Daraus müssen wir lernen“, schätzte Westvororte-Trainer Frank Schäfer ein, dessen Team zum Rückrundenstart noch Heiligenstadt auswärts mit 1:0 bezwungen hatte.

Auch gegen Teistungen erwischten die Gastgeber einen vielversprechenden Start. Nach zehn Minuten brachte Trainersohn Niklas Schäfer die Geraer Führung. Nach Vorarbeit von Tim Richter setzte sich der A-Junior gleich gegen drei Wacker-Verteidiger durch und erzielte von der Strafraumgrenze das 1:0 (10.). Kurz darauf strich ein 25 m-Schuss von Tom Eichberger am Gäste-Gehäuse vorbei (14.).

Mehr und mehr stellte sich Teistungen aber auf die Spielweise der Hausherren ein, denen die Konstruktivität im Mittelfeld verloren ging. Der gelb-rot-gesperrte Bosse Struz wurde in der spielgestaltenden Zone schmerzlich vermisst. Aus dem Nichts glich Teistungen aus. Nach einem Pressschlag warteten die Spieler auf den Pfiff des Schiedsrichters, der aber ausblieb. Gäste-Angreifer Vito Daniele Galluzzi erfasste die Situation am schnellsten und traf aus der Drehung zum 1:1 (24.).

Die Partie verflachte immer mehr. Von Torgefahr war bei den Geraern nicht mehr viel zu spüren. Nach einem Solo von Torjäger Maciej Wolanski rettete Westvororte-Keeper Clemens Bierbaum noch per Fußabwehr (36.). Kurz darauf war der Schlussmann abermals machtlos. Nach einem weiten Teistunger Freistoß schnappte sich der Italiener Galluzzi das Leder und vollendete aus 16 Metern ins rechte Dreiangel - 1:2 (44.).

Nach Wiederbeginn kam die Schäfer-Elf mit neuem Schwung aus der Kabine. Martin Gerold nach einer Einzelaktion und Marcus Schneider per Kopf nach einer Ecke hatten aber nicht das richtige Zielwasser getrunken. Kalt erwischt wurde der Gastgeber nach einer Stunde. Tim Richters riskantes Zuspiel an der Mittellinie nutzte Teistungen zum Konter. Maciej Wolanski lief allein auf Clemens Bierbaum zu und erzielte per gefühlvollem Heber zum 1:3 sein zehntes Saisontor (60.).

Westvororte gab sich nicht auf. Ein Freistoßtor von Routinier Martin Ludwig über die Mauer zum 2:3-Anschluss (67.) ließ schnell Hoffnung aufkeimen. Der Ausgleich blieb den Geraern aber versagt, wenngleich man bei einem weiteren Ludwig-Freistoß und einer Aktion von Tim Richter nahe dran war. Nächste Woche steht dann für Westvororte das Derby bei Wismut an.