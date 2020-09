Thüringenligist SpVgg Rudolstadt gewinnt Testspiel

In ihrem zweiten Vorbereitungsspiel auf die neue Saison der Thüringenliga maßen die Kegler der Spielvereinigung Rudolstadt ihre Kräfte mit den gastgebenden Aktiven des SV Stahl Unterwellenborn. Dabei zeigte sich ein ausgewogenes Kräfteverhältnis, in welchem die Gäste am Ende mit einem 5:3 bei 3288:3286 Kegel diesen Vergleich knapp für sich zu entscheiden vermochten.

Leichte Vorteile der Gastgeber nach dem ersten Durchgang. Christian Bauer agierte gegen Rene Stephan - und letztlich entscheid ein einziger Kegel über den Sieg (2:2; 550:551). Ebenfalls eine Punkteteilung gab es in der Partie zwischen Heiko Krause und Gregor Kunstmann (2:2; 574:557).

Die mittleren Partien gehörten dann in Gänze den Saalestädtern. Der Rudolstädter Lutz Pfotenhauer hielt Henry Geißler in Schach (3:1; 550:525). Deutlicher wurde es in der Begegnung zwischen Sven Lautenschläger und Max Heinemann (0:4; 476:529). Und so hieß es für das Schlusspaar den Vorsprung zu halten. Und wie sich am Ende herausstellte, klappte dies auch. Matthias Obenauf trat gegen Martin Böhm-Schweizer an (2:2; 562:547). Den Gesamttagesbestwert von 599 Zählern erspielte Lars Bliesath im noch ausstehenden Duell gegen Marcus Jäkel (2:2; 599:554).

Am kommenden Wochenende trifft man sich bereits erneut, um die Kräfte zu messen. Diesmal auf den eigenen Bahnen, in einem nicht ganz alltäglichen Modus. Alle am Spieltag erscheinenden Akteure werden in einen Lostopf geworfen und dann die Mannschaften ausgelost.

Erster Test der SpVgg Rudolstadt II

Die zweite Männermannschaft der Spielvereinigung Rudolstadt traf sich erstmals vor der bevorstehenden Saison in der 1. Landesklasse Staffel II der Männer über die 120 Wurf zum Test gegen den SV 08 Steinach. Diesen dominierten die Gäste über weite Strecken und gingen am Ende mit einem 6:2 bei 3227:3181 verdient als Sieger hervor.

Und auch die Spieler der zweiten Vertretung der Spielvereinigung sind am Wochenende zugegen, wenn in gemischter Form die Kräfte gemessen werden.